Epuyén después del fuego: Intendente confirma 100 casas destruidas en dos años

Incendios en Epuyén: Un Llamado a la Solidaridad ante un Desastre Ambiental

El intendente de Epuyén, José Contreras, compartió un desgarrador informe sobre los devastadores incendios forestales que han sacudido a la localidad chubutense, dejando tras de sí un panorama desolador.

Entre 2022 y el actual verano, más de un centenar de viviendas se han perdido, y el paisaje ya no muestra vestigios de la naturaleza que una vez lo embelleció. Contreras enfatizó que «ya no queda una montaña con verde natural», subrayando la magnitud de esta tragedia ambiental que ha afectado a la región de forma consecutiva.

Impacto en las Familias Afectadas

En el último año, se reportaron 37 viviendas incineradas. Sin embargo, a pesar de la devastación, el intendente ofreció un mensaje optimista: todos los hogares serán reconstruidos en sus ubicaciones originales. Las estimaciones de las empresas constructoras indican que el proceso tomará tres meses, un paso crucial para que la comunidad pueda avanzar hacia la recuperación.

Alivio Temporal por las Lluvias

Las recientes precipitaciones han proporcionado un respiro temporal a los equipos de emergencia, quienes trabajaban casi ininterrumpidamente durante el último mes. Contreras afirmó que estas lluvias facilitaron las operaciones de los brigadistas en los focos aún activos. No obstante, recordó que el daño ecológico es irreparable, y gran parte del territorio está cubierto de cenizas.

El intendente también hizo un llamado a la solidaridad, solicitando que los ciudadanos visiten Epuyén durante el próximo fin de semana largo. La presencia de turistas es fundamental para ayudar a reactivar la economía local y lograr que la comunidad se recupere tras esta adversidad.

La Emergencia Ígnea se Amplía a Otras Provincias

El problema de los incendios no se limita a Chubut; las provincias de Río Negro, Neuquén y La Pampa también enfrentan esta crisis. Las llamas han obligado a la coordinación de recursos entre distintos gobiernos provinciales, mientras se lucha por contener el avance del fuego en áreas de difícil acceso.

Declaración de Emergencia

El Gobierno nacional ha declarado la emergencia ígnea para Santa Cruz mediante el decreto 80/2026, publicado en el Boletín Oficial. Esta medida busca facilitar el envío de recursos y apoyo a los damnificados por los incendios, considerando las condiciones climáticas adversas que han contribuido a este desastre.

Los informes indican una sequía persistente y temperaturas inusualmente altas en la Patagonia, creando un entorno propicio para que cualquier chispa, ya sea accidental o deliberada, pudiera convertirse en un siniestro incontrolable. A pesar de la declaración, la oposición ha expresado su preocupación, afirmando que no es más que un trámite para regularizar deudas con los cuarteles de bomberos voluntarios.