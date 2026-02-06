Carlos Burgueño: ‘La revisión del acuerdo será aprobada’

La nación sudamericana está en la recta final para validar la primera evaluación del acuerdo de Facilidades Extendidas con el Fondo Monetario Internacional, a pesar de no alcanzar una de las metas más importantes.

Argentina se prepara para la aprobación de la primera revisión del acuerdo con el FMI, según el destacado periodista económico Carlos Burgueño. A pesar de no haber cumplido con una de las metas clave, Burgueño asegura que «a nadie le conviene que Argentina no apruebe el primer año de facilidad extendida».

Un Acuerdo a Largo Plazo

Firmado en abril de 2025, este acuerdo tiene una duración de diez años y el actual examen es fundamental para establecer los próximos pasos. Burgueño subraya tres objetivos principales: un superávit fiscal, la no emisión de moneda y la acumulación de reservas. Destaca que Argentina ha logrado evitar la emisión de pesos para gastos corrientes y que el superávit fiscal es notable.

Desafíos en la Acumulación de Reservas

A pesar de los logros, el incumplimiento más significativo ha sido la acumulación de reservas. Burgueño indica que el Banco Central ha comenzado a comprar dólares a un ritmo favorable desde enero de 2026, lo cual ha cambiado la percepción del FMI respecto a la situación económica del país.

Desde el inicio del mes pasado, el Central ha acumulado más de USD 1.200 millones, reafirmando su compromiso de adquirir un total de 10.000 millones este año, lo cual es vital para mantener la confianza del FMI.

Inflación y Credibilidad Estatística

Un foco de inquietud reside en la medición de la inflación. Según Burgueño, el FMI basa sus evaluaciones en datos oficiales, señalando que cuando Argentina tuvo índices cuestionados, el Fondo recomendó cautela en su interpretación. Esta situación ha resaltado la importancia de la credibilidad estadística.

A pesar de que el nuevo índice de inflación fue avalado por el FMI, el gobierno ha decidido postergar su implementación, lo cual, aunque no representa un problema grave, sí plantea desafíos. Burgueño apunta que existe una ‘cuarta meta no escrita’: que la recaudación fiscal crezca por encima de la inflación, algo que no se ha cumplido en meses recientes. Este hecho añade presión a la situación.

Impacto Político y Perspectivas Futuras

Burgueño advierte que el manejo de datos de inflación podría acarrear problemas políticos significativos, especialmente si se hubiera aplicado el nuevo índice. Aún así, el experto concluye que el acuerdo con el FMI está en camino de avanzar: «A nadie le conviene que Argentina no cumpla», aseveró, indicando que todos los actores buscan una salida favorable.