Bota de Oro 2025-2026: Tabla de Goleadores sin Messi ni Ronaldo

Con la temporada europea en pleno desarrollo, la Bota de Oro se convierte en el tema de conversación entre los aficionados al fútbol. ¿Quiénes son los referentes actuales en la búsqueda de este prestigioso premio?

¿Qué es la Bota de Oro?

Este prestigioso galardón se otorga cada año a los futbolistas que más goles marcan en competiciones europeas. La puntuación varía según la liga en la que se anotan los goles, con más puntos otorgados a las ligas consideradas de mayor dificultad, como la Premier League, LaLiga, Bundesliga, Serie A y Ligue 1.

La Bota de Oro, organizada por el conglomerado European Sports Media, solo considera los goles marcados en estas ligas europeas, lo que excluye a futbolistas como Lionel Messi (Inter Miami) y Cristiano Ronaldo (Al Nassr) de la competencia por el premio.

Clasificación actual: ¿Quién lidera la competencia?

La tabla que determina a los candidatos se actualiza con los registros desde julio hasta junio del año siguiente, siguiendo el curso de la temporada europea. A día de hoy, Harry Kane, del Bayern Múnich, se encuentra en la cima con un impresionante total de 52 puntos, acumulando 26 goles.

Detrás de él, el actual campeón Kylian Mbappé, que juega para el Real Madrid, suma 46 puntos, mientras que Erling Haaland del Manchester City sigue de cerca con 44 puntos.

Más allá de las estrellas: otros goleadores destacados

Entre los perseguidores de los líderes, encontramos a Igor Thiago del Brentford con 34 puntos, además del griego Vangelis Pavlidis (Benfica) y el kosovar Vedat Muriqi (Mallorca), quienes ambos ostentan 30 puntos. Luis Suárez, que brilla en el Sporting de Lisboa, sigue a la expectativa con 28.5.

El desempeño de los argentinos

El único argentino en el Top 30 es Lautaro Martínez, del Inter de Milán, que se sitúa justo detrás de Suárez con 28 puntos, igualando con el serbio Darko Lemajic del RFS. Además, completan el top diez jugadores como Ayase Ueda (Feyenoord), August Priske (Djurgardens), Daniel Karlsbakk (Sarpsborg) y Ibrahim Diabaté (GAIS), todos con 27 puntos.

Las expectativas hacia el futuro

A medida que avanza la temporada, las expectativas sobre quién será el próximo campeón de la Bota de Oro aumentan. Con cuatro meses aún por delante, los hinchas están ansiosos por ver cómo se desarrolla esta emocionante carrera por la gloria individual.