BCRA acumula 30 días comprando dólares y suma u$s600 millones esta semana

En medio de un panorama cambiario estable, el Banco Central de la República Argentina ha logrado un hito importante al adquirir más de 2.000 millones de dólares en lo que va de 2026. Esta serie de compras, que se extiende por 30 días consecutivos, refleja una estrategia bien definida para fortalecer las reservas.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha completado 30 jornadas seguidas con saldo comprador, resultando en la adquisición de 42 millones de dólares solo este viernes. Desde el inicio del año, la entidad ha acumulado un impresionante total de más de 2.000 millones de dólares, excediendo así el 20% de su meta anual de reservas.

Un Saldo Comprador Sin Precedentes

En esta semana, el BCRA reportó un saldo comprador de 615 millones de dólares, la cifra más alta desde enero de 2025. En total, durante estas 30 jornadas, las compras alcanzaron los 2.089 millones de dólares, en el marco de la «fase 4» del programa económico en vigor. Esta estrategia permite al BCRA emitir pesos no esterilizados, manteniendo la liquidez del sistema sin incrementar las tasas de interés, mientras el Tesoro absorbe una parte de esas divisas a través de licitaciones de deuda en moneda local.

Reservas Internacionales en Ascenso

Las reservas internacionales actualmente se sitúan en 45.158 millones de dólares, con un incremento diario de 102 millones de dólares. En el último mes, las reservas alcanzaron su mayor nivel desde agosto de 2021, tocando los 46.240 millones de dólares, en gran parte impulsadas por el aumento del precio del oro en los mercados globales.

El Oro como Refugio de Valor

El precio del oro ha escalado a 5.058 dólares por onza, desempeñando un papel crucial como refugio de valor en tiempos de incertidumbre económica. Actualmente, el Banco Central posee alrededor de 1,98 millones de onzas troy, lo que refuerza su estructura de reservas.

Objetivos Estratégicos: La Clave del Equilibrio Cambiario

Desde la consultora Mega QM, subrayan que el equilibrio cambiario en 2026 es fundamental, ya que el BCRA necesita acumular reservas para enviar señales de solvencia y permitir al Tesoro reintegrarse al mercado de capitales. Este objetivo también busca generar respaldo para el año 2027, que estará marcado por elecciones y desafíos económicos.

La Demanda Real de Pesos

Además, la adquisición de reservas no es solo una estrategia financiera, sino también una respuesta a la creciente demanda de pesos. La capacidad del BCRA para realizar compras de divisas dependerá de los flujos de oferta y demanda en el mercado cambiario.

El Rol Clave del Atesoramiento

El atesoramiento se presenta como un termómetro inestable en el escenario cambiario. Gala QM destaca que este factor influencia directamente la capacidad del BCRA para acumular reservas. En un entorno donde cada flujo es crucial, el ahorro en dólares del público puede limitar el excedente disponible para el Banco Central.

Flujos Financieros y Presión sobre el Dólar

Un superávit comercial en niveles razonables puede coexistir con un aumento del atesoramiento, lo que genera un equilibrio más delicado en el tipo de cambio. Si no se acompaña de financiamiento adecuado, la presión en el dólar podría intensificarse rápidamente.

Crédito en Dólares: Oportunidades y Desafíos

Recientemente, han surgido rumores sobre una posible aprobación de un nuevo esquema regulatorio que facilitaría el acceso al crédito en dólares para residentes y empresas no exportadoras. Esto podría ayudar a aprovechar los depósitos en moneda extranjera, ofreciendo tasas competitivas sin causar presión inmediata sobre los precios.

Expectativas y Realidades del Mercado

Sin embargo, existen cuestionamientos acerca de la disponibilidad real de dólares en el sistema. Aunque el Gobierno estima que los dólares fuera del sistema son equivalentes a un PBI, muchos analistas consideran que estas cifras pueden estar sobreestimadas. En medio de un panorama inflacionario, donde las tasas de interés se mantienen altas, la posibilidad de una mayor dolarización podría contribuir a reactivar la economía sin inflar los precios, aunque el historial sugiere que esto no siempre es sencillo.