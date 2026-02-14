CGT Amenaza con Paro General y Aumentan las Tensiones en el Oficialismo

Las diferencias emergen dentro del oficialismo mientras la CGT se prepara para una posible huelga general. Con una fecha crítica a la vista, el clima se torna tenso en torno a la propuesta de reforma laboral.

Conflicto latente entre la CGT y el oficialismo

Las tensiones aumentan en el seno del Gobierno a medida que la CGT se plantea la posibilidad de convocar un paro general coincidiendo con la discusión de la reforma laboral en Diputados. La controversia gira en torno a un artículo que modifica las licencias médicas, generando preocupación sobre posibles recortes salariales.

Inesperada inclusión en la reforma

Dirigentes de la CGT mostraron su sorpresa tras la inclusión del polémico artículo en la media sanción del Senado. Un representante afín a varios sectores del Gobierno se expresó sobre el tema: «No estaba hablado, de ninguna manera».

Plan de acción de la CGT

Un líder sindical reveló a Clarín que se evalúa la posibilidad de un paro general para el día del tratamiento legislativo. Con la reforma programada para la próxima semana, la central sindical enfrenta un tiempo limitado para organizar su respuesta.

Otras consideraciones sindicales

La CGT prevé una reunión de urgencia para discutir la convocatoria al paro. Se menciona que, a pesar de algunos obstáculos, la central sindical se muestra organizada: «Estamos todos conectados permanentemente y no se había descartado el llamado a un paro», aseveraron sus fuentes.

Cambio de escenario con la reforma

Durante el reciente tratamiento en el Senado, la CGT movilizó a sus miembros, aunque la participación fue moderada debido a las negociaciones en curso con la Casa Rosada. «El problema es que no cumplieron», señaló una fuente de la CGT, criticando la falta de cumplimiento de acuerdos previos.

Artículos controvertidos en la reforma

A pesar de que el proyecto incluye algunos reclamos de los sindicatos, como mantener los aportes a obras sociales, persisten artículos que limitan derechos laborales. Entre ellos, se encuentran restricciones en las licencias y la obligación de autorización del empleador para asambleas.

Reacción legal de la CGT

El equipo legal de la CGT se reunió recientemente para discutir la posibilidad de judicializar la reforma si ésta es sancionada. Sin embargo, algunos artículos son considerados más difíciles de impugnar desde el punto de vista legal.

Las voces en el oficialismo

El bloque de La Libertad Avanza en Diputados reconoce el desafío que implica asegurar los votos necesarios. Algunos aliados, como PRO, expresan su intención de revisar los artículos problemáticos antes del debate.

Urgencia en la aprobación

El Gobierno aspiraba a que la reforma se aprobara antes del 1° de marzo. A pesar de un fuerte respaldo en el Senado, la situación en Diputados es más incierta, generando inquietud en el oficialismo sobre el resultado final.

Preocupaciones sobre la rapidez legislativa

Con la presión para avanzar en el tratamiento, fuentes del Gobierno advierten sobre los riesgos de apresurarse y perder apoyo entre los legisladores: «Si quieren atropellar y no tienen los votos, les van a bajar un artículo», advirtieron.