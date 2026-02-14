Récord en Exportaciones de PyMEs: Luis Caputo Analiza el Balance Económico de Enero

El reciente informe del ministro de Economía, Luis Caputo, revela un desempeño sobresaliente en las exportaciones de las pequeñas y medianas empresas, posicionando a Argentina en un escenario internacional más competitivo.

Un enero excepcional para el comercio exterior argentino

Según el análisis del ministro Caputo, las exportaciones de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) han marcado un aumento del 36.2% interanual, alcanzando un total de USD 1.099 millones, lo que representa la cifra más alta registrada para enero desde 2014. Además, las exportaciones incrementaron un 19.7% con respecto al año anterior, evidenciando un crecimiento sostenido.

En sus redes sociales, Caputo destacó que la caída en las importaciones fue del 5.2% interanual, un indicador que muestra el cambio en la dinámica del comercio exterior.

Incremento en la participación de las PyMEs en el mercado internacional

Otro aspecto relevante es el crecimiento en la cantidad de empresas que participan en el comercio exterior. El ministro reportó un aumento del 7.1% en el número de PyMEs exportadoras, mientras que la cifra de importadoras creció un modesto 0.6%.

Estadísticas que respaldan el crecimiento

El análisis oficial detalla que la expansión de las exportaciones se mantiene firme, con más empresas participando en el comercio internacional. Esta tendencia es un reflejo de la creciente inserción global de las PyMEs argentinas.

Compras externas y su impacto en el mercado

En cuanto a las importaciones, el informe sugiere que la reducción en las compras muestra una conexión más clara con la demanda del mercado, en lugar de actuar como una simple cubierta. El aumento de PyMEs importadoras se considera positivo, ya que fomenta la competencia, reduce intermediarios y facilita el acceso a insumos y bienes de capital a precios más accesibles.

Estados Unidos, el principal destino de las exportaciones

El Gobierno informó que Estados Unidos se posicionó como el principal destino de las exportaciones PyME en enero, representando el 28.3% del total, con un impresionante aumento del 185.3% interanual en las ventas hacia este país.

El ministro concluyó resaltando que “el acuerdo con Estados Unidos tiene el potencial de impulsar aún más este dinamismo”, destacando el balance positivo de la gestión económica en el comienzo de 2026.