Brasil: El destino de glamour con playas paradisíacas y aventuras emocionantes

Angra dos Reis deslumbra con su belleza natural y su rica historia, convirtiéndola en un destino perfecto para los amantes de la aventura y la relajación. Aquí, las islas y playas se entrelazan en un espectáculo visual y de diversión.

Un poco de historia

Angra dos Reis, descubierta por el navegante portugués Gaspar de Lemos en 1502, cautiva con su historia y su magia. Su nombre, que significa «ensenada de los reyes», proviene del día de Reyes, cuando Lemos desembarcó en lo que creía que era la costa continental, pero en realidad era la majestuosa isla Grande.

¿Por Qué Visitar Angra dos Reis?

Explore el Archipiélago: Angra dos Reis no solo es un municipio, sino también el punto de acceso a 365 islas sorprendentes, ideales para excursiones en barco. Una de sus joyas es Ilha Grande, famosa por sus impresionantes playas y naturaleza virgen.

Aventuras Marítimas

Las excursiones por mar son un punto destacado. Desde los muelles públicos de Santa Luzia y Conceição de Itacari, regularmente zarpan lanchas hacia islas como Lopes Mendes, conocida por su arena blanca y aguas turquesas.

Explorando Ilha Grande

Con 193 km², Ilha Grande es un refugio de vida silvestre y un excelente destino para senderismo. Su famoso pico, el Pico do Papagaio, es solo una de las muchas rutas que esperan ser recorridas.

Playas Espectaculares

Lopes Mendes, una de las mejores playas de Brasil, es un lugar de ensueño para los surfistas. Para acceder, los visitantes pueden optar por una desafiante caminata a través de la selva o un sencillo paseo en lancha.

A su vez, la Lagoa Azul promete tardes de snorkel en sus aguas cristalinas, mientras que la Praia do Aventureiro ofrece un entorno de camping con un toque rústico.

Sostenibilidad y Ecoturismo

Angra dos Reis se compromete con la conservación. En 2026, se implementará una Tasa de Turismo Sostenible, destinada a proyectos de infraestructura y medio ambiente, asegurando que el turismo y la conservación coexistan armoniosamente.

Gastronomía local

No olvides degustar la cocina local. Desde mariscos frescos hasta frutas exóticas, la experiencia culinaria es parte integral de esta aventura.

Tips para tu Visita

Recuerda que muchas playas solo son accesibles en lancha. Lleva consigo lo esencial: protector solar, agua y un espíritu aventurero. Asegúrate de capturar esos momentos inolvidables frente al icónico cartel «Eu love Ilha Grande».

Angra dos Reis es un destino que combina belleza natural, historia, aventura y un compromiso con el medio ambiente. Sin lugar a dudas, te inspirará a explorar sus diversos paisajes y disfrutar de la tranquilidad que solo un entorno isleño puede ofrecer.