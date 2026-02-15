Juan Carlos de Pablo advierte sobre el riesgo del atraso cambiario

El economista Juan Carlos de Pablo examina la reciente disminución del dólar y alerta que esto no altera el desafío fundamental: el déficit fiscal primario. En sus declaraciones, destaca que la estabilidad cambiaria puede proporcionar un respiro temporal, pero no aborda los desequilibrios estructurales que persisten en el ámbito fiscal y monetario.

El Diagnóstico de De Pablo sobre el Tipo de Cambio

En una reciente entrevista, De Pablo subrayó que el Gobierno ha lanzado mensajes claros sobre su compromiso con el equilibrio de las cuentas públicas. Sin embargo, el economista advierte sobre las tensiones que observa el mercado en el esquema cambiario. «El Gobierno ha dejado en claro que mantendrá el equilibrio fiscal, pero el mercado percibe el retraso del tipo de cambio», indicó.

Contención del Dólar y sus Consecuencias

De Pablo sostiene que el intento del Gobierno de contener el dólar para moderar la inflación no ha logrado los resultados esperados. Según su análisis, el mercado identifica la inconsistencias cuando el tipo de cambio se mantiene por debajo de ciertos niveles en un entorno inflacionario elevado. «Se buscó controlar el dólar, pero el resultado no fue el esperado», manifestó.

Inflación Proyectada para 2026

Respecto a la inflación, De Pablo estima que podría alcanzar el 24% en 2026, cifra que supera el 10% proyectado en el Presupuesto nacional. Según él, estas disparidades afectan gravemente la credibilidad de la política económica. «Estos errores afectan la confianza; la gente siente que se distorsiona el índice», argumentó, refiriéndose a la falta de actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Relación entre Emisión Monetaria y Déficit Fiscal

Otro tema tratado por De Pablo fue la interrelación entre el financiamiento del déficit y la dinámica del tipo de cambio. El economista sostiene que la emisión monetaria destinada a cubrir los desequilibrios fiscales plantea presiones sobre el tipo de cambio y los precios. A su juicio, una expansión sin una mayor demanda de dinero arriesga provocar inflación o tensiones cambiarias.

El Rol de las Reservas del BCRA

De Pablo también destacó la importancia de fortalecer las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para disminuir vulnerabilidades externas. «La acumulación de divisas es esencial para enfrentar periodos de volatilidad y honrar compromisos internacionales», explicó.

La Importancia del Equilibrio Fiscal

Finalmente, el economista recalca que el compromiso del Gobierno con el equilibrio fiscal es fundamental para el mercado. Sin embargo, la percepción de un atraso cambiario plantea dudas sobre la sostenibilidad del actual esquema. «La estabilidad cambiaria puede ofrecer alivio temporal, pero sin un orden fiscal integral, cualquier avance podría ser efímero», concluyó.