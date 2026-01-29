Bridgerton 4: Estreno y Detalles de la Segunda Parte en Netflix

¡El Regreso de Bridgerton! Descubre Todo sobre la Cuarta Temporada

La tan esperada cuarta temporada de Bridgerton ya está disponible en Netflix, trayendo consigo un nuevo romance intrigante y una narrativa reinventada. Prepárate para sumergirte en un mundo lleno de sorpresas y emociones.

¿Qué Nos Traerá la Cuarta Temporada?

Esta entrega sigue a Benedict Bridgerton en su búsqueda del amor, que se entrelaza con una historia inspirada en el clásico de Cenicienta. Pero no te dejes engañar, ya que el relato se oscurece con realidades sociales. Benedict se enamora de una misteriosa joven, conocida como Dama de Plata, cuyo verdadero nombre es Sophie Baek, una criada que oculta sus verdaderos orígenes tras una máscara.

Un Romance Entre Dos Mundos

Según la showrunner Jess Brownell, esta temporada presenta un cambio significativo en el tono. “Benedict vive en un mundo de fantasía, mientras que Sophie experimenta la dura realidad”, compartió en una reciente entrevista. El conflicto central radica en que, a pesar de sus orígenes diferentes, ambos personajes deberán hallar un punto en común donde el amor puede florecer.

Luke Thompson, quien interpreta a Benedict, también abordó el desafío que enfrentan los personajes: “Este romance es una mezcla entre un cuento de hadas y la cruda realidad del mundo”. Mientras tanto, Yerin Ha, que da vida a Sophie, afirmó que esta es una de las temporadas más complejas, explorando las profundas desigualdades sociales.

Detalles del Estreno de los Episodios

La cuarta temporada consta de ocho episodios, y nuevamente Netflix optó por un estreno fraccionado. La primera parte, que incluye los primeros cuatro episodios, se lanzó el pasado 29 de enero de 2026, mientras que la segunda parte se espera para el 26 de febrero de 2026.

Horarios de Estreno en Argentina

Los nuevos episodios están disponibles en Argentina desde las 5 de la mañana, alineándose con el horario de estreno en Estados Unidos.

Calendario Completo de Estrenos

Parte 1 – 29 de enero de 2026

Episodio 1: El Vals

Episodio 2: El tiempo traspasado

Episodio 3: El campo junto al otro camino

Episodio 4: Una oferta de un caballero

Parte 2 – 26 de febrero de 2026

Episodio 5: Sí o no

Episodio 6: El invierno que pasa

Episodio 7: El más allá

Episodio 8: Bailando en el campo

¡No te pierdas esta emocionante temporada! Todas las entregas de Bridgerton están disponibles en Netflix, y la plataforma ya ha confirmado que habrá una quinta y sexta temporada, continuando la adaptación de la famosa saga literaria.