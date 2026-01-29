“Colonias de Verano: Visita al Cuartel de Bomberos Voluntarios”

Más de 80 pequeños de la Sede Huergo se sumergieron en el fascinante mundo de los Bomberos Voluntarios en una actividad especial del programa Colonias de Verano 2026.

El municipio de Comodoro Rivadavia, a través del Ente Autárquico Comodoro Deportes, está llevando adelante el programa Colonias de Verano, que incluye una amplia gama de actividades recreativas y educativas en 22 sedes distribuidas por toda la ciudad, apuntando a niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad.

Una Visita Con Propósito

Este jueves, los niños de la Sede Huergo visitaron el Cuartel Centro de Bomberos Voluntarios. El objetivo fue conocer más sobre las diferentes funciones de los bomberos y observar de cerca el funcionamiento de sus impresionantes equipos.

Fascinados por la Labor de los Bomberos

Jimena Campos, profesora de la Sede Huergo, expresó su entusiasmo: “Esta visita es parte de una tradición que hemos mantenido a lo largo de los años. Es fundamental que los chicos se interesen por esta admirable profesión. Les encantó y les entusiasmó mucho.”

Un Agradecimiento Especial

En la actividad participaron más de 80 niños y niñas, de entre 8 y 11 años, acompañados por cuatro profesores. Campos agradeció la cálida recepción de los bomberos, quienes respondieron todas las preguntas de los pequeños, lo que contribuyó a una experiencia inolvidable.

Actividades Diversificadas en las Colonias

Campos también destacó otras salidas realizadas con los niños: “Hemos ido a la playa, al Parque de la Ciudad, a espacios verdes, al cine y a encuentros culturales con otras sedes. También hemos realizado diversos talleres. Como docentes, nuestro objetivo principal es que los niños se diviertan, y hasta ahora lo estamos logrando.”