Productor yerbatero a Milei: ‘Escuche a quienes sostenemos este país’

Los yerbateros del norte argentino piden atención de Javier Milei para revivir al Instituto Nacional de Yerba Mate y fortalecer su sector productivo.

Julio Peterson, presidente de la Asociación de Productores Yerbateros del Norte, hizo un llamado al presidente Javier Milei para que restaure las funciones del Instituto Nacional de Yerba Mate (INYM) y ponga atención a quienes realmente sostienen el país. “Queremos ser escuchados, somos quienes trabajamos y generamos”, afirmó contundente.

Un Llamado a la Responsabilidad

“Pedimos al presidente que escuche a los productores, a los que realmente están en el campo”, subrayó Peterson en una entrevista con Radio con Vos. “Generamos empleo y riqueza para nuestras comunidades. No guardamos nuestro dinero en bancos, lo invertimos aquí, en nuestra tierra”, añadió.

El dirigente expresó su desacuerdo con las políticas del gobierno actual y del anterior, afirmando que “ninguna de las líneas económicas ha sido efectiva para el sector”. A lo que agregó: “Quienes no lo votamos, queremos una alternativa viable, no esto”, refiriéndose a las decisiones del gobierno actual.

Fortaleciendo el INYM

Peterson resalta la importancia del INYM y su papel en la defensa de los productores: “Muchos de nosotros apoyamos y votamos en las elecciones. Es fundamental que el presidente nos escuche y restituya la autoridad al INYM”, insistió.

El presidente también recordó que fue un gobernador de su provincia quien inició una demanda contra el presidente por el incumplimiento de las funciones del INYM. “La Cámara Federal se pronunció a nuestro favor, devolviéndole al INYM todas sus competencias. Sin embargo, existe un incumplimiento por parte del gobierno”, lamentó.

“El presidente no está aplicando la ley como corresponde”, concluyó Peterson, reclamando atención y apoyo para el sector yerbatero en el contexto actual.