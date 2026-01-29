Trelew: Avanza la reparación del caño y el suministro de agua continúa disponible

La situación hídrica en Trelew muestra signos de mejora. Técnicos de la Cooperativa están cerca de reparar un viejo caño cloacal, lo que podría restablecer el servicio de agua a la ciudad.

Trelew continúa lidiando con una crisis de abastecimiento de agua tras la rotura de un caño de impulsión cloacal, que data de 1976. Este antiguo caño, que ha superado su vida útil de 50 años, está siendo reparado por operarios que esta semana alcanzaron una cercanía notable con el daño.

Los técnicos trabajaban este jueves a solo 45 centímetros de profundidad del caño averiado, y se prevé que el problema esté solucionado antes de que finalice el fin de semana. Actualmente, se están usando siete bombas de extracción, cada una con una capacidad de 6.000 litros por hora, para eliminar el exceso de agua en la zona y facilitar las tareas de reparación.

Servicios de agua por sectores

Mientras se llevan a cabo las reparaciones, la Cooperativa ha implementado un sistema alternativo de distribución de agua, desviando cloacales mediante un bypass. La provisión de agua es limitada y se organiza por sectores, por lo que se solicita a los vecinos que hagan un uso responsable del recurso hasta que la situación vuelva a la normalidad.

Descubrimiento del agua dulce

Durante las labores, los operarios se sorprendieron al encontrar agua dulce y transparente en el lugar del fallo, en la intersección de las calles Galina y Lezana, en el barrio Padre Juan. Esta muestra ha sido enviada a análisis para determinar sus propiedades.

Orientaciones para el futuro

A pesar de los esfuerzos actuales, los expertos advierten que no se puede garantizar que el caño no sufra más daños en el futuro. Por ello, se están considerando alternativas a largo plazo, como la construcción de un nuevo sistema de impulsión cloacal para mejorar la resiliencia del servicio.

Continuidad en la distribución de agua

La Cooperativa también informó sobre el progreso en el cronograma de distribución de agua, logrando abastecer a la mayor parte de los usuarios, aunque algunas áreas aún padecen baja presión. A pesar de estas dificultades, el funcionamiento del bypass ha permitido mantener los niveles de efluentes dentro de parámetros aceptables, evitando agravios al sistema sanitario, gracias a la colaboración de la comunidad.