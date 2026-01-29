Descenso en el consumo de hogares: diciembre marca la segunda caída consecutiva

En diciembre de 2025, el consumo de los hogares en Argentina mostró un leve crecimiento mensual, pero cerró el año con una caída interanual. A continuación, exploramos los detalles de estas tendencias económicas.

Caída Anual y Crecimiento Mensual

El último informe indica que en diciembre, el consumo se redujo un 1,4% en comparación con el mismo mes del año anterior, aunque registró un incremento del 1,2% respecto a noviembre, ajustado por estacionalidad. Este es el segundo mes consecutivo con disminución interanual, reflejando una tendencia preocupante en un año que, hasta ahora, había mostrado signos de mejora en el consumo en comparación con 2024.

Desempeño de Sectores Clave

Indumentaria y Calzado

El sector de indumentaria y calzado experimentó un crecimiento del 4,9% interanual. Sin embargo, este aumento se da en el contexto de una base de comparación baja, ya que diciembre de 2024 había registrado una caída del 4,5%.

Vivienda y Servicios

Por otro lado, el consumo en vivienda, alquileres y servicios públicos aumentó un 6,8% en relación al año anterior, contribuyendo de manera positiva a las estadísticas generales.

Transporte y Recreación

El sector de transporte y vehículos reportó una disminución del 2,8% interanual, mientras que recreación y cultura sufrió una caída del 4,3%, interrumpiendo una racha de mejora en meses anteriores.

Cambio en el Financiamiento y el Consumo Masivo

El informe también destaca un cambio en las tendencias de financiamiento. El crédito, que había mostrado un crecimiento sostenido, empieza a dar señales de estancamiento. Las tarjetas de crédito y los préstamos personales parecen estar menos activos tras varios meses de fuerte demanda.

En cuanto al consumo masivo, se observó un estancamiento con una caída del 0,1% en noviembre. La tendencia indica que los bienes duraderos ganan protagonismo frente a los de consumo masivo, a pesar de que esta dinámica es menos pronunciada.

Impacto en el Poder Adquisitivo

El deterioro del poder adquisitivo sigue siendo un factor crucial, con una caída del 4% en el salario registrado privado hasta noviembre de 2025. Esto limita aún más la capacidad de consumo de las familias argentinas.

A medida que comienza el nuevo año, las proyecciones sugieren cambios en la composición del gasto familiar, que parece estar encontrando una nueva normalidad.