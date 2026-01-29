Europa League: Sigue el partido en vivo

Europa League: Emociones a Toda Hora y Golazos Argentinos en la Jornada Clave

Los equipos pisan fuerte en la Europa League mientras varias estrellas argentinas brillan en la escena europea. Los partidos de la última jornada de la fase de grupos dejan un sabor a victoria y desesperación a partes iguales.

Con un jugador menos, el Roma logra un empate 1-1 frente al Panathinaikos, asegurando su clasificación a octavos de final. Soulé y Dybala, los representantes argentinos en el banco, acaparan la atención.

Betis y su Continuidad en la Competencia

El Betis se impone 2-1 ante el equipo griego, obviamente todavía luchando por su futuro en la Europa League. El golazo de Tengstedt no fue suficiente para alcanzar los playoffs.

¡EL DESCUENTO FUE UN GOLAZO! Tengstedt anotó por encima de Pau López y estableció el 1-2 ante Betis por la Europa League.

Impecables Movimientos de los Argentinos

Tyrone Mings, tras un error en el primer gol del Aston Villa, se posiciona nuevamente y anota de cabeza para el 2-2 frente al Salzburgo.

¡DESCUENTAN LOS VILLANOS! Asistencia sublime de Emi Buendía para que Morgan Rogers coloque el 1-2 contra Salzburgo.

Victoria Sorpresiva de Panathinaikos

Panathinaikos sorprende al Roma con un gol de Vicente Taborda, quien aprovechó un error defensivo, logrando una ventaja 1-0 ante los italianos con un jugador menos.

¡DE BOCA A LA EUROPA! Taborda no desaprovechó la oportunidad y anotó el 1-0 contra Roma por la #UEL.

Competencia Intensa en el Estadio de Lyon

En un duelo más, Lyon pierde 1-0 en casa contra PAOK, quien sigue demostrando su fuerza en el torneo.

Tensión y Sentimientos en el Diaz

En otro rincón de la competencia, sigue la acción con un empate 2-2 entre Young Boys y Stuttgart, el cual está cada vez más difícil para este último en su camino hacia los octavos de final.

¡GOLAZO DEL YOUNG BOYS! Una asistencia magnífica de Edimilson Fernandes culmina en un espectacular gol de Lauber.

Impactantes Detalles de la Jornada

Más allá de los resultados, la jornada está marcada por la tragedia, ya que siete hinchas de PAOK pierden la vida en un accidente vial. En el partido, se rendirá homenaje a las víctimas con un minuto de silencio.

Mientras tanto, Emiliano «Dibu» Martínez se destaca con grandes atajadas, asegurando el arco del Aston Villa, mientras que otros argentinos, como Buendía y Alan Varela, no se quedan atrás en sus respectivas actuaciones.

Lyon, Aston Villa, Friburgo y Bologna ya están asegurados en octavos, mientras que Roma y Nottingham Forest luchan por su vida en la competición. Esta jornada es decisiva y promete emociones fuertes en cada rincón de Europa.