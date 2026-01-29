José Luis Ammaturo: ‘La reforma laboral moderniza y asegura un sistema obsoleto’

La agenda económica de Argentina vuelve a centrarse en la reforma laboral, con un fuerte respaldo del sector industrial. José Luis Ammaturo, líder de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica (CAMIMA), destaca la importancia de actualizar un sistema laboral que ha quedado obsoleto.

La reforma laboral se presenta como una necesidad urgente por parte de diversas cámaras empresariales, ya que el sistema actual está «premido» por normativas anacrónicas. Ammaturo expresó que es fundamental adaptarse a tiempos modernos, aunque algunas organizaciones mantienen intereses específicos que podrían obstaculizar el proceso.

Incertidumbre en el Mercado Laboral

Uno de los temas más críticos que aborda CAMIMA es la falta de previsibilidad en el ámbito laboral. Ammaturo hizo hincapié en que “el sistema laboral argentino carece de certidumbre”, lo que afecta la confianza y, a su vez, la generación de empleo. Con un alarmante 42% de trabajadores en la informalidad, llama a la reforma como un medio para mejorar las condiciones laborales y fomentar un entorno más confiable para las empresas.

Reforma Laboral y Empleo

Aunque Ammaturo subraya que «una ley por sí sola no crea empleo», sí reconoce que puede establecer un marco que promueva la confianza necesaria para invertir. A su vez, comentó sobre el Fondo de Asistencia Laboral, sugiriendo que su implementación debería ajustarse según las características de cada sector.

Desafíos y Oportunidades en la Industria Metalúrgica

El dirigente aborda la situación del sector metalúrgico con un enfoque diferencial: «hay rubros que funcionan bien, otros se mantienen y otros están más complicados», lo que refleja un crecimiento industrial promedio del 2%. Con la mirada puesta en el año 2026, Ammaturo anticipa que las empresas se centrarán en mejorar su eficiencia y competitividad.

Equidad y Competencia Justa

En relación a la reciente licitación ganada por una firma india, Ammaturo manifestaba su preocupación por la pérdida de empleo local. Criticando prácticas desleales como el dumping, enfatizó que la industria no busca subsidios, sino condiciones de competencia equitativas.

Finalmente, llamó a la creación de políticas estables y a un consenso político amplio que pueda sostener una estrategia industrial a largo plazo, resaltando que “no hay inversión en un país donde las reglas del juego cambian de un día para otro”.