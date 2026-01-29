Mano Menezes asume como nuevo técnico de Perú: Sigue la conferencia EN VIVO

Mano Menezes, el nuevo entrenador de la selección peruana, se prepara para llevar a cabo una profunda reestructuración del equipo, combinando la experiencia con la frescura de nuevos talentos.

Un enfoque renovador en la selección

Durante su presentación, Menezes destacó la importancia de evaluar a los jugadores disponibles y fomentar una sinergia entre los veteranos y los jóvenes. “Es crucial contar con un equipo calificado que acompañe a los nuevos talentos”, afirmó el entrenador brasileño.

La motivación detrás de dirigir a Perú

Menezes compartió su visión sobre el desafío que representa asumir el mando de la selección. “Construyo equipos, tanto con jóvenes como con jugadores experimentados. El jugador peruano tiene un perfil similar al brasileño, lo que me facilita entender su juego”, explicó.

Un momento inesperado durante la presentación

La presentación de Menezes en San Isidro fue marcada por un momento cómico cuando un banner casi lo golpea. Jean Ferrari, quien estuvo atento, evitó que la situación se tornara más seria.

Las palabras de Jean Ferrari

El director general de fútbol de la FPF, Jean Ferrari, mostró su confianza en el nuevo entrenador. “Necesitamos un cambio generacional en el equipo y Mano sabe lo que implica estar en una selección de alto nivel”, mencionó Ferrari.

Agustín Lozano da la bienvenida

Por su parte, Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, expresó su entusiasmo: “Contar con un comando técnico de talla internacional es un gran paso. Agradecemos al profesor Menezes por aceptar este reto.”

La competencia por el cargo

El nombramiento de Menezes fue resultado de un intenso proceso en el que Gustavo Álvarez también era un candidato fuerte. Álvarez, que previamente dirigió a la U. de Chile, fue considerado, pero finalmente la FPF optó por el brasileño debido a su filosofía de construcción de equipos y su experiencia en torneos importantes.

El futuro con Menezes

Con la mira puesta en las Eliminatorias 2030, Menezes promete una era de transformación en el fútbol peruano, con la meta de asegurarse de que la selección brille en la escena internacional.