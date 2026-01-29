El Banco Central intensifica compras de dólares y las reservas alcanzan un nuevo récord bajo Milei

El Banco Central de Argentina Refuerza sus Reservas con Compras Estrategicas

En una destacada jornada, el Banco Central de la República Argentina sigue ampliando sus reservas, alcanzando cifras históricas bajo la gestión de Javier Milei. ¿Qué significa este avance para la economía del país?

Un Nuevo Récord en Reservas Internacionales Este jueves 29 de enero, el Banco Central concretó la compra de 52 millones de dólares, acumulando un total de 1.134 millones de dólares desde el inicio de este mes. Las reservas internacionales han superado la barrera de 46.240 millones de dólares, el nivel más alto desde que comenzó la administración Milei. El aumento en las reservas, que creció en 81 millones de dólares en comparación al día anterior, también se ve respaldado por el incremento en el precio del oro, donde el Estado posee 1,98 millones de onzas con un valor superior a los 5.600 millones de dólares.

El Nuevo Esquema Cambiario y sus Implicaciones Con la implementación de un nuevo esquema de bandas cambiarias, el Banco Central ajusta sus operaciones según las cifras de inflación publicadas por el INDEC. Este mecanismo busca fortalecer las reservas en moneda extranjera y reaccionar de manera efectiva ante el comportamiento del mercado. Las proyecciones oficiales indican que las adquisiciones de divisas por parte del BCRA podrían oscilar entre 10.000 y 17.000 millones de dólares a lo largo del 2026, dependiendo del nivel de remonetización de la economía. Es crucial que el BCRA controle el volumen de dólares comprados diariamente, limitando las compras a un 5% del monto total del mercado cambiario para mantener la estabilidad.