Brigitte Bardot: Causa de su muerte y despedida en Saint-Tropez

Este miércoles, un icono del cine mundial fue despedido en una ceremonia íntima en Saint-Tropez, cumpliendo el último deseo de Brigitte Bardot de un homenaje sencillo y significativo.

Una despedida llena de significado

Brigitte Bardot, la legendaria actriz francesa y ferviente defensora de los derechos animales, fue enterrada esta mañana en su adorada Saint-Tropez. Su féretro, confeccionado en mimbre, salió de su hogar en La Madrague poco antes de las 10:50 AM (hora argentina) y llegó a la basílica acompañado de música de Maria Callas.

Ceremonia íntima y emotiva

Desde temprano, seguidores y periodistas se congregaron en la pequeña iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, donde fueron colocados ramos de flores y un retrato de la actriz. La ceremonia, realizada con un espíritu de sencillez y respeto, refleja el deseo de Bardot de un homenaje privado.

Despedida de una vida dedicada a la causa animal

Bardot falleció el pasado 28 de diciembre a los 91 años en su hogar de Saint-Tropez. Según su esposo, Bernard d’Ormale, su muerte fue a causa de cáncer después de múltiples intervenciones quirúrgicas. La artista había estado retirada del cine desde 1973, dedicando su vida a la defensa de los animales.

Un legado controvertido

A lo largo de su carrera, Bardot fue aclamada como un ícono sexual y de la moda, pero también estuvo en el centro de polémicas por sus posturas políticas. A pesar de las controversias, miles de admiradores asistieron a su despedida, simbolizando el impacto que dejó en el imaginario colectivo.

Un adiós multitudinario

Las calles de Saint-Tropez se llenaron de admiradores que siguieron la ceremonia a través de pantallas gigantes. La líder política Marine Le Pen, quien fue respaldada por Bardot en varias elecciones, y otros personajes públicos también se hicieron presentes para rendir homenaje a la actriz.

Emotivos tributos

Entre las flores que adornaron su ceremonia, destacó una corona de mimosas enviada por su hijo, Nicolas-Jacques Charrier, quien llegó desde Oslo. A pesar de la complicada relación materno-filial, su asistencia al funeral marcó un momento significativo en su historia familiar.

Un descanso junto al mar

El entierro se llevará a cabo en el cementerio marítimo de la ciudad, donde descansan los padres de Bardot. Aunque ella había deseado ser enterrada en su jardín, se ajustó a las circunstancias, eligiendo finalmente este lugar que combina su amor por el mar y su familia.