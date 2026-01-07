Abogado cordobés: ‘La justicia de EE. UU. no puede juzgar a Maduro’

¿Puede Maduro ser juzgado en Estados Unidos? Un abogado argentino plantea sus argumentos

Un abogado cordobés, Juan Carlos Vega, se pronunció sobre la situación legal del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmando que la justicia estadounidense no tiene jurisdicción para juzgar sus acciones, las cuales deberían ser abordadas por tribunales internos de Venezuela o por la Corte Penal Internacional.

¿Pena de muerte en juego?

Al abordar la posibilidad de que Maduro enfrente la pena capital, Vega destacó que en Estados Unidos, solo 26 de sus 50 estados aplican esta sanción. Curiosamente, Nueva York, uno de los estados más prominentes, no la contempla.

Narcoterrorismo, un término discutido

En una entrevista con Telefe Córdoba, el abogado indicó que el concepto de "narcoterrorismo" no está tipificado legalmente en ningún lugar del mundo. Afirmó que, aunque Maduro podría haber estado vinculado a actividades delictivas, tales hechos deberían ser juzgados por la Corte Penal Internacional y no por un tribunal estadounidense.

Un panorama jurídico incierto

Vega opinó que el intento de Estados Unidos de llevar a cabo el juicio de Maduro compromete el orden jurídico internacional, establecido tras la Segunda Guerra Mundial. En su opinión, este escenario crea un "limbo jurídico" en el que la aplicabilidad de la ley se torna confusa y problemática.

Conflictos en el derecho internacional

El abogado enfatizó que Estados Unidos, al acusar y tratar de juzgar a Maduro, ha violado no solo el derecho internacional, sino también el derecho humanitario que el país ha suscrito. Esta tensión plantea interrogantes sobre qué normativas se seguirán en un futuro incierto.

Vega concluyó subrayando que el entorno legal actual es cada vez más complicado y diverso, lo que hará difícil determinar cuál justicia prevalecerá.