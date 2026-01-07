Descuentos Exclusivos en Supermercados: Comparativa por Banco

¡Aprovecha el Verano! Descuentos y Reembolsos Imperdibles en Supermercados con MODO

En un contexto de alta inflación, las billeteras digitales ofrecen atractivas promociones para que los consumidores ahorren en sus compras. Conoce los detalles de los descuentos de MODO y cómo maximizar tus beneficios.

La Batalla de las Billeteras en los Supermercados

La competencia entre billeteras digitales se intensifica, y MODO, que reúne a más de 35 bancos en Argentina, ha lanzado su nueva lista de beneficios para este verano 2026. Con promociones que compiten cabeza a cabeza con Mercado Pago y Ualá, los consumidores tienen la oportunidad de ahorrar significativos montos en sus compras.

Este mes brilla por la acumulación de descuentos: Al combinar los beneficios de MODO con los programas de fidelidad de las cadenas supermercadistas, los descuentos pueden alcanzar hasta un 40% en algunas compras.

Descuentos Detallados por Supermercado

Supermercados DÍA: 20% de Reembolso

Este programa es aplicable en las siguientes condiciones:

Tope de reembolso: $20,000 por banco al mes.

$20,000 por banco al mes. Monto mínimo de compra: $25,000.

$25,000. Modalidad: Compras en línea y presenciales.

Compras en línea y presenciales. Días de promoción: Viernes y sábados.

Viernes y sábados. Vigencia: Desde el 01/01/26 hasta el 28/02/26.

Jumbo: Reembolso del 20%

Los detalles de esta promoción son:

Tope de reembolso: $25,000 por banco al mes.

$25,000 por banco al mes. Monto mínimo de compra: $100,000.

$100,000. Modalidad: Solo compras presenciales.

Solo compras presenciales. Días aplicables: Martes y jueves.

Martes y jueves. Vigencia: Del 02/12/25 al 31/01/26.

La Anónima: 20% de Reembolso

En este supermercado, los detalles son los siguientes:

Tope de reembolso: $15,000 por banco al mes.

$15,000 por banco al mes. Modalidad: Compras solo presenciales.

Compras solo presenciales. Días de promoción: Viernes y sábados.

Viernes y sábados. Vigencia: Del 02/01/26 al 31/01/26.

Chango Más: Reembolso del 20%

Para aprovechar en Chango Más, ten en cuenta:

Tope de reembolso: $20,000 por usuario al mes.

$20,000 por usuario al mes. Monto mínimo de compra: $50,000.

$50,000. Modalidad: Compras en línea y presenciales.

Compras en línea y presenciales. Día aplicable: Lunes.

Lunes. Vigencia: Del 05/01/26 al 26/01/26.

Consejos para Maximizar los Reembolsos

Para asegurarte de que tu reembolso se procese correctamente, sigue estas recomendaciones:

Cuentas vinculadas: Confirma que el banco con la promoción esté seleccionado como tu cuenta para recibir reintegros en la configuración de MODO.

Confirma que el banco con la promoción esté seleccionado como tu cuenta para recibir reintegros en la configuración de MODO. Tarjeta adecuada: Verifica si la promoción aplica a la tarjeta de crédito, débito o prepagada que planeas usar.

Verifica si la promoción aplica a la tarjeta de crédito, débito o prepagada que planeas usar. El origen del código QR: Escanea solo el QR de MODO o del terminal del supermercado para garantizar la aplicación del beneficio.

¿Cuánto Tardaré en Recibir Mi Reembolso?

A diferencia de otras plataformas, los reembolsos de MODO se acreditan directamente en tu cuenta bancaria. Este proceso puede tardar entre 48 horas hábiles y hasta 30 días, dependiendo de la entidad bancaria.

Te recomendamos consultar la sección «Promos» en la app de MODO para confirmar la vigencia de cada beneficio antes de realizar tu compra.