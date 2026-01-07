Fiesta Nacional de la Fruta Fina: Festival Solidario el 29 y 30 de enero

Los próximos 29 y 30 de enero, El Hoyo acogerá una emotiva celebración dedicada a ayudar a las familias afectadas por el incendio en Puerto Patriada. Un evento con un fuerte compromiso solidario que une a la comunidad.

Detalles del Festival Solidario

La 38.° Fiesta Nacional de la Fruta Fina se transformará en un Festival Solidario los días jueves 29 y viernes 30 de enero. La medida fue adoptada por el Gobierno de Chubut junto a la Municipalidad de El Hoyo, en respuesta a la emergencia generada por el incendio de interfase que ha impactado a la región.

Un Evento con Propósito

El objetivo principal de este festival es brindar apoyo a las familias afectadas por la catástrofe. Además, se ha decidido reprogramar el Telebingo Chubutense, dedicando los fondos recaudados a mitigar la situación de los vecinos damnificados.

Compromiso de los Artistas

La celebración contará con la participación de La Banda de Carlitos y Eugenia Quevedo, quienes manifestaron su disposición para colaborar desde el inicio, y actuarán el jueves 29. Su apoyo resalta la esencia solidaria de este evento tradicional en la Comarca Andina.

Información para los Asistentes

Desde la Lotería del Chubut, se ha confirmado que los cartones que ya han sido adquiridos seguirán siendo válidos para el 29 de enero, fecha en la que también se realizará el sorteo reprogramado. Estos servirá como entrada al festival.

Apoyo Gubernamental

El gobernador Ignacio “Nacho” Torres ha decidido que el Instituto de Asistencia Social – Lotería del Chubut se involucre de manera activa, adelantando recursos y trabajando en conjunto con el municipio y otras áreas gubernamentales para ofrecer una respuesta eficaz a la emergencia que enfrenta la comunidad.