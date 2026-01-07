La reciente acusación contra Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos reaviva el debate sobre la legitimidad y la soberanía en el ámbito internacional. ¿Estamos ante una crisis más profunda en América Latina?

La fábula «El lobo y el cordero» de Jean de La Fontaine, donde se plantea que «la razón del más fuerte siempre es la mejor», resuena de manera peculiar en el actual escenario político. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, no es un cordero en esta historia, y catalogar al ex-presidente Donald Trump como un lobo simplifica demasiado una situación compleja.

La Cuestionable Legalidad de las Acciones Internacionales

Las críticas hacia el accionar de Estados Unidos son legítimas, pues desde el prisma del derecho internacional, la intervención es problemática. No obstante, surge la inquietud: ¿es válida la legitimidad de tal acción? Este dilema se intensifica ante el trasfondo de los crímenes que involucran a Maduro y su administración, más allá del narcotráfico, que lo convierten en un dictador con una caída celebrada por muchos.

Preocupación por la Soberanía

La detención de Maduro, si llega a consumarse, plantea serias inquietudes sobre la integridad territorial de Venezuela. La soberanía es un principio irrenunciable, y Francia, que ha enfrentado desafíos a su propia soberanía dentro de la Unión Europea, comprende esta realidad. En momentos de incertidumbre, el enfoque debe centrarse en la seguridad nacional.

Afrontando los Desafíos Internacionales

Francia se encuentra ante la necesidad urgente de fortalecer su política de defensa. A pesar de un incremento presupuestario que supera los 6.5 mil millones de euros para el 2026, esto se queda corto en comparación con el 6.1% del PIB destinado a la defensa en la década de 1960. Hoy, ese porcentaje es de tan solo 2.06%. Esta reducción plantea interrogantes sobre nuestra preparación en un contexto global cada vez más violento.

Una Voz Internacional Resiliente

Francia tiene una rica historia de diplomacia y liderazgo en el ámbito global. Con asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU y un arsenal nuclear, el país debe asumir una postura activa en la diplomacia internacional, priorizando sus propios intereses. Como diría Charles de Gaulle: «Francia no tiene amigos, solo intereses».

Sébastien Chenu es diputado de la Asamblea Nacional Francesa por el partido Agrupación Nacional (RN).