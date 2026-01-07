Incendios en Patagonia: Más de 700 evacuados en Chubut

Incendios Desgarradores en la Patagonia: Más de 700 Evacuados y un Llamado Urgente a la Acción

Las llamas consumen la Patagonia y ya han obligado a evacuar a más de 700 personas, mientras las autoridades luchan por frenar la devastación en El Hoyo, Chubut.

Los incendios forestales en la Patagonia continúan sin control, poniendo en jaque la seguridad de los residentes y turistas. Desde el lunes, más de 700 personas han sido evacuadas en la localidad de El Hoyo, donde las llamas han arrasado propiedades y comercios, especialmente en la zona de Puerto Patriada.

Desafíos en el Combate Contra el Fuego

El intendente de El Hoyo, César Salamín, expresó su preocupación ante la situación crítica: «El calor no nos dio tregua, el viento fue implacable y, a las cinco de la mañana, recién comenzamos a sentir un leve alivio. Hay múltiples frentes activos y los recursos son limitados».

Las autoridades provinciales y nacionales se han coordinado para contrarrestar el fuego. Hasta ahora, se han movilizado diez aeronaves, incluyendo helicópteros y aviones hidrantes, para intentar sofocar las llamas en un esfuerzo conjunto sin precedentes.

Impacto en la Comunidad y el Entorno

Alrededor de 300 efectivos de diversas jurisdicciones están trabajando arduamente para controlar el incendio, que se originó cerca del lago Epuyén, a unos 145 kilómetros de Bariloche. En paralelo, se han llevado a cabo evacuaciones en Rincón de Lobos, un área cercana a Puerto Patriada.

Las intensas condiciones climáticas, con temperaturas superiores a los 30°C y ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora, han acelerado la expansión de los focos de incendio. La densa vegetación y la sequía extrema que afecta la región desde la primavera han complicado aún más el escenario.

La Respuesta del Gobernador y las Autoridades

El gobernador Ignacio Torres se trasladó al lugar del siniestro para colaborar en las labores de emergencia. A través de un mensaje, destacó su compromiso con la seguridad de los residentes y la protección de los bosques nativos: «Estamos trabajando codo a codo con los brigadistas y supervisando cada operativo».

Torres enfatizó la gravedad de la situación, recordando que la tolerancia a la negligencia será cero, especialmente considerando que el fuego podría haber sido causado por acciones intencionadas o imprudentes.

Una Crisis Nacional

En el arranque de 2026, la Argentina enfrenta un estado de emergencia climático, con 16 provincias en situación crítica. El Servicio Meteorológico Nacional y el Servicio Nacional de Manejo del Fuego han catalogado la crisis como extremadamente seria, con prohibiciones estrictas sobre el uso de fuego al aire libre, en un esfuerzo por contener potentiales catástrofes.

Las áreas afectadas abarcan una amplia franja del país, incluyendo provincias como Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, y más. En la Patagonia, los incendios están generando una desesperante situación, con evacuaciones masivas y destrucción de viviendas.

Monitoreo y Prevención

Las autoridades permanecen alertas, llevando a cabo monitoreos constantes para detectar incendios. Utilizan un sistema de evaluación de riesgo que toma en cuenta factores como temperatura, humedad y viento, lo que permite anticipar la expansión del fuego.

Los incendios en regiones donde coexisten áreas residenciales y forestales representan un desafío significativo, ya que no solo amenazan la vegetación sino también la vida de los habitantes y sus hogares.