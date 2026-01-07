BCRA Anuncia REPO de 3000 Millones de Dólares para Fortalecer Reservas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha llevado a cabo una significativa operación de financiamiento en dólares, en coordinación con seis bancos internacionales, que se enmarca en sus esfuerzos por estabilizar las reservas del país.

Recientemente, el BCRA anunció una nueva operación de financiamiento mediante un pase pasivo (REPO), respaldado por sus tenencias de bonos BONARES 2035 y 2038. Esta transacción busca fortalecer las reservas internacionales y avanzar en la normalización del sistema financiero argentino.

Detalles de la Operación

La operación se realizó por un total de USD 3.000 millones, con un plazo de 372 días y una tasa de interés correspondiente a la SOFR más un spread promedio de 400 puntos básicos, resultando en un costo financiero cercano al 7,4% anual.

Interés de los Inversores Internacionales

El BCRA recibió ofertas que superaron los USD 4.400 millones, denotando un interés significativo por parte de los bancos internacionales, que fue casi un 50% superior al monto inicialmente licitado. A pesar de esta elevada demanda, el organismo decidió no aumentar el monto adjudicado, priorizando el fortalecimiento de las reservas y una política de endeudamiento conservadora.

Un Paso Hacia el Financiamiento Externo

Según el comunicado de la institución, los resultados de la licitación son un indicativo positivo sobre el acceso al financiamiento externo, especialmente en un contexto caracterizado por la reducción del riesgo país y la búsqueda de un ordenamiento macroeconómico.

