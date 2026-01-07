Virginia Gallardo y Diógenes González proponen soluciones para la crisis hídrica en Corrientes

La provincia de Corrientes enfrenta una situación crítica debido a inundaciones históricas. En respuesta, diputados de distintos sectores han presentado iniciativas para declarar la Emergencia Hídrica y agilizar la asistencia necesaria.

La alarmante situación climática que afecta a Corrientes ha llevado a la Cámara de Diputados de la Nación a intervenir. Legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR) y de La Libertad Avanza (LLA) han elevado pedidos formales para la declaración de la Emergencia Hídrica, con el objetivo de facilitar el envío de recursos y apoyo ante un temporal que ha superado todos los registros conocidos.

Iniciativas para la Emergencia

El primer proyecto fue presentado por Diógenes González el 30 de diciembre. En su exposición, González enfatizó la «extrema gravedad» de las lluvias, alertando sobre el desborde de ríos en áreas que previamente se consideraban a salvo. El legislador exigió al Gobierno nacional que movilice recursos extraordinarios y refuerce la asistencia para la reconstrucción.

La Voz de Virginia Gallardo

La diputada Virginia Gallardo, que presentó su primer proyecto desde que asumió su cargo, se unió a su colega Lisandro Almirón para resaltar la magnitud de la crisis: algunas regiones han acumulado hasta 500 milímetros de lluvia en apenas una semana.

El documento subraya el impacto social de la catástrofe:

Damnificados: cerca de 495 personas han sufrido pérdidas significativas.

Evacuados: más de 400 correntinos han tenido que dejar sus hogares.

Asistencia enviada: la Agencia Federal de Emergencia y Gendarmería Nacional han distribuido 6.000 artículos de primera necesidad y kits de higiene.

Gallardo argumentó que «la declaración de la Emergencia Hídrica permitirá acelerar los procesos administrativos y apoyar la recuperación de las comunidades afectadas», haciendo hincapié en que la infraestructura de drenaje ha colapsado ante el volumen inusitado de agua.

Desafíos Sanitarios y Productivos

Ambas iniciativas recuerdan que la situación de vulnerabilidad en la provincia abarca no solo el aspecto habitacional, sino también dimensiones sanitarias y productivas. González advirtió que muchas familias aún no pueden regresar a sus hogares debido a la persistente inundación, lo que exige un apoyo estatal duradero.

La declaración de emergencia representaría una herramienta crucial para que la provincia acceda a fondos adicionales, permitiendo una respuesta más efectiva ante una crisis que mantiene sumergido gran parte del territorio provincial.