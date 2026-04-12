Brote Místico: Exclusiva de la Nueva Tapa de NOTICIAS

Luis Caputo, ex presidente del Banco Central, enfrenta nuevamente la presión de la economía argentina, ahora inmerso en una nueva búsqueda de sentido a través de la espiritualidad.

Un Pasado de Alta Presión

En sus últimos meses en el cargo anterior, Caputo sintió cómo la presión lo llevaban al límite. La crisis económica, el elevado endeudamiento y el escrutinio público constante lo llevaron a experimentar ataques de pánico, una sensación que nunca había conocido en su carrera en las finanzas. Esta experiencia lo dejó marcado y lo llevó a prometer que jamás regresaría a la función pública.

Un Regreso Impulsado por la Fe

Hoy, en medio de otra tormenta económica, Caputo parece haber roto su promesa. Convencido por Javier Milei y su hermana de que tenía una misión divina, ha decidido asumir de nuevo un cargo ministerial. Este giro ha coincidido con un retorno a la espiritualidad, un refugio donde busca paz en tiempos turbulentos.

La Espiritualidad Como Escudo

En su reciente aparición en medios, lució un amuleto con la frase «Inmaculado corazón de María, sé la salvación de mi alma». Este símbolo, que ha adoptado como su escudo personal, refleja su búsqueda de protección ante un contexto adverso. Caputo también ha decorado su entorno laboral con imágenes religiosas, haciendo de su fe un elemento central en su día a día.

Influencia del Misticismo en el Gobierno

La relación entre Caputo y el esoterismo no es un fenómeno aislado. Se rumorea que el amuleto no fue un regalo de su esposa, sino que provino de la secretaria general del ministerio, quien es conocida por su inclinación hacia prácticas místicas como el tarot y la comunicación con seres espirituales. Este enfoque espiritual ha comenzado a permear en el ámbito político durante un período crítico para el Gobierno.

Un Contexto Complicado

Mientras la incertidumbre económica se incrementa y el riesgo país se eleva, Caputo parece encontrar consuelo en su nueva realidad espiritual. La combinación de su retorno a la vida pública y su enfoque en la fe plantea preguntas sobre el futuro de la economía argentina y el estilo de liderazgo que se ejercerá en tiempos de crisis.