Video: Ataques de drones rusos en Sumy y Odesa, a días de la tregua por Pascua

Atacan con Drones el Norte de Ucrania: Dos Lesionados en Sumy

Un nuevo ataque ruso con drones dejó a dos personas heridas en la región de Sumy, despertando alarmas sobre la seguridad civil a medida que se acerca la propuesta de un alto al fuego por Pascua.

Incidentes en Sumy: Fuego y Destrucción

Según informaron los servicios de emergencia, un edificio residencial de cinco pisos fue alcanzado por el ataque, provocando un incendio y la destrucción de varios vehículos. Las operaciones de rescate se interrumpieron ante nuevos riesgos de más ataques.

Otras Regiones Afectadas

Mientras tanto, en Odesa, drones atacaron instalaciones portuarias y energéticas, resultando en cortes de energía, aunque sin reportar nuevas víctimas. Las autoridades locales confirmaron que la fuerza aérea de Ucrania interceptó numerosos drones, evidenciando la magnitud de los conflictos en curso.

Perspectivas de Alto al Fuego

En un intento de frenar la violencia, el presidente ruso, Vladimir Putin, anunció una tregua de 32 horas a partir de este sábado al mediodía, coincidiendo con la celebración de la Pascua ortodoxa. Por su parte, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, manifestó que Kiev está dispuesto a acatar cualquier cese de hostilidades, aunque advirtió que anteriormente estos intentos han fracasado en gran medida.