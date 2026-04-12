Stephanie Demner cuenta la polémica historia de su plata más fácil

¡Impactante!: Stephanie Demner Revela Sus Ingresos Pasivos Tras Una Vieja Campaña Publicitaria

La influencer y modelo Stephanie Demner sorprende al compartir su experiencia sobre la sorpresa de obtener ingresos pasivos a raíz de una campaña publicitaria de hace años.

Durante una charla con Joaquín “Pollo” Álvarez en su programa Lo del Pollo, Demner confesó cómo, a sus 35 años, sigue recibiendo un monto significativo gracias a su imagen en carteles de una reconocida empresa de telefonía que realizó cuando apenas tenía 17 años. Por cada nueva instalación gráfica, la influencer asciende sus ingresos a más de 3 mil dólares mensuales.

Una Carrera Sostenida en el Tiempo

Desde sus inicios como modelo, Stephanie ha diseñado una carrera sólida en el mundo del espectáculo, convirtiéndose en un referente de la moda y la publicidad. La campaña con la empresa telefónica no solo le dejó notoriedad, sino también dividendos a largo plazo, con su rostro aún visible en diferentes ubicaciones del país.

La Historia Detrás de la Campaña

Al responder a la pregunta de Álvarez sobre la «plata fácil», Demner reveló con humor que su trabajo de hace 18 años sigue rindiendo frutos: «A los 17 años hice una campaña que sigue vigente. Me llaman de distintas partes y me dicen que han instalado un nuevo cartel, así que recibiré más dinero», comentó entre risas.

La Estrategia de la Empresa

Álvarez, sorprendido, indaga por qué la empresa no opta por crear nuevas imágenes. La respuesta de Demner es clara: «Se ve que la imagen les encanta. Es una campaña de una telefónica, ellos suelen ser más tradicionales». Lo cierto es que su imagen se renueva cada mes.

Más que Solo Publicidad

En la conversación, también se abordaron aspectos de su vida personal, como su relación con el padre de su hija, Guido Pella. La influencer compartió su perspectiva sobre su relación, asegurando que él también es, en su opinión, «un minón», mientras ella mantiene su confianza en sí misma.

Demner y Pella comenzaron su relación en 2018, y posteriormente dieron la bienvenida a su hija Arianna. La pareja se casó en diciembre de 2024, celebrando su amor y fortaleza juntos.

Un Encuentro Destinado al Éxito

Recuerda cómo se conocieron: “Lo vi por Instagram. Como no me prestó mucha atención, le pedí ayuda a un amigo para que me conectara. A los días, me escribió Guido y así comenzó nuestra historia”, relató Demner, demostrando que, a veces, un simple mensaje puede cambiar el rumbo de la vida.