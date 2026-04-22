Brubank lanza BruFon: Primer banco argentino con eSIM internacional

Brubank, el banco digital más grande de Argentina, presenta BruFon, una solución que transforma la forma en que te conectas al viajar por el mundo.

Una revolución en conectividad para viajeros

Con BruFon, Brubank se posiciona como el primer banco argentino en ofrecer conectividad móvil internacional, todo desde su aplicación. Esta innovación promete simplificar la experiencia de viaje, permitiendo a los usuarios manejar su consumo de datos, recargar y activar servicios de manera sencilla y rápida.

Más de 150 países a tu alcance

BruFon cubre más de 150 destinos alrededor del mundo, eliminando la necesidad de costosos planes de roaming o dependencias de WiFi inseguro. Con esta solución, los viajeros pueden disfrutar de conectividad constante sin complicaciones.

Funciones clave de BruFon

La tecnología detrás de BruFon es proporcionada por Gigs, un líder en conectividad embebida. Este servicio se activa rápidamente desde la app de Brubank y ofrece:

Ventajas para los usuarios

Gratuito para usuarios Ultra (2GB) y Plus (1GB).

Cobertura en más de 150 países.

Sin necesidad de chip físico.

Conectividad directa desde la app.

Una eSIM reutilizable para múltiples destinos.

Opción de hotspot para conectar otros dispositivos.

Activación totalmente digital.

Mayor seguridad al evitar pérdidas físicas de la eSIM.

La visión de Brubank

“En Brubank, buscamos ofrecer experiencias financieras que van más allá de lo tradicional. Con BruFon, respondemos a las necesidades de los viajeros, creando un ecosistema digital que acompaña en cada paso del viaje”, comenta Pablo Sánchez, cofundador y CIO de Brubank.

Tu viaje, tu conectividad

La propuesta de Brubank se complementa con otras soluciones para viajeros, como pagos con PIX en Brasil y asistencia al viajero. Así, BruFon se convierte en una herramienta esencial para quienes buscan simplificar su experiencia en el extranjero.