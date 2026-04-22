Rosalía y el creador de ‘Euphoria’ cuentan su experiencia en la serie: ‘No te preocupes por el inglés, hazlo en español’

La reconocida cantante española Rosalía ha hecho su esperado debut en la serie de HBO Max, ‘Euphoria’, generando gran expectativa entre los seguidores de la producción.

La Aparición de Rosalía como Magick

En el episodio más reciente, Rosalía no solo se robó la atención, sino que también dejó una huella imborrable al interpretar a Magick, una bailarina en un club. Esta aparición ha superado todas las expectativas y ha sido ampliamente comentada en redes sociales.

Un Detrás de Escenas Revelador

La artista compartió algunos detalles sobre su experiencia en el rodaje. En un video difundido por HBO Max, explicó: «Aquí tenemos a Magick en el backstage, y parece pensativa». Durante la filmación, Rosalía recibió consejos sobre técnicas de baile, lo que mostró su dedicación y humildad para aprender:

“Preguntaba a las chicas cómo bailar con la barra. Me enseñaron mucho sobre agarre y postura”, comentó la cantante.

Interacción Inolvidable con Zendaya

Su primera escena es memorable, donde se encuentra con Rue, interpretada por Zendaya, en un ambiente caótico. La caracterización de Rosalía entrelaza el español e inglés, creando momentos hilarantes y únicos en la producción:

Con una línea que dice «Pero mira por dónde vas», Rosalía establece la personalidad de su personaje con un toque de humor y autenticidad.

Sam Levinson: El Visionario Detrás de Euphoria

Sam Levinson, creador de la serie, ha elogiado la energía de Rosalía y destacó la facilidad con la que se adaptó a la dinámica del set. “Me encanta lo decidida que es. No hay razón para preocuparse por el idioma”, explicó Levinson, quien trabajó en la construcción del personaje junto a la cantante.

Expectativas ante el Futuro de la Temporada

Aún quedan seis episodios por estrenar en esta nueva temporada, y se anticipa que Rosalía aparecerá en todos ellos. Además de su papel, se cree que traerá más sorpresas musicales a la trama.

El Talento Español Brilla en Euphoria

Rosalía no es la única representante española, ya que Priscila Delgado también forma parte del elenco. En entrevistas, Delgado ha insinuado que su participación promete ser significativa y llena de sorpresas. “Ella va a estar presente de muchas maneras”, adelantó.