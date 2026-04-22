Una reciente investigación periodística ha desvelado la oscura realidad detrás de la extracción de cobalto en el Congo, un mineral clave para las baterías de energía renovable, y ha puesto en jaque la narrativa sobre la transición energética en Australia.

Escenas Desgarradoras en el DRC

La serie de reportajes del programa Spotlight de Channel Seven, emitida el pasado domingo, mostró impactantes imágenes de la minería en la República Democrática del Congo. En este contexto, se observó a niños filtrando barro mientras adultos extremaban esfuerzos en condiciones precarias para extraer cobalto, fundamental para los sueños de energías limpias.

Un Ataque a la Energía Renovable

Las imágenes generaron una feroz crítica hacia el auge de la energía renovable y el almacenamiento de baterías en Australia, sugiriendo que esta transición se realiza a expensas de las selvas y bajo condiciones de explotación. No obstante, la investigación careció de un análisis equilibrado, dejando de lado información crucial.

Un Informe Sesgado

El periodista Liam Bartlett se adentró en la mina de Shabara, donde afirmó que casi el 80% del cobalto mundial se extrae en condiciones similares. Sin embargo, su enfoque fue parcial. Un estudio del Servicio Geológico de EE.UU. reveló que en 2020, aproximadamente el 90% del cobalto en el Congo provino de minas industrializadas, no de la minería artesanal que él destacó.

Desmitificando el Mito del Cobalto en Todas las Baterías

Contrariamente a lo que afirmaba Bartlett, muchos fabricantes de baterías están alejándose del cobalto, utilizando tecnologías como el fosfato de hierro y litio, que son más baratas y menos problemáticas en términos éticos. Esta información esencial fue notablemente ausente en la emisión.

Impactos Sociales y Ambientales

La experta, Prof. Susan Park, enfatizó que muchos de los trabajadores en la minería artesanal lo hacen por extrema pobreza, lo que señala un problema sistémico que va más allá de la simple explotación por parte de empresas chinas. La acusación dirigida hacia China ignoró el papel del gobierno congoleño en esta situación compleja.

Cobalto “Sangriento” y Claims No Verificados

En la emisión, Bartlett mencionó que ciertos proyectos australianos empleaban «cobalto sangriento», afirmando que la batería Hornsdale contenía este mineral. Sin embargo, Amnesty International desmintió cualquier conexión específica con esta instalación, aclarando que su uso de ese término es inusual.

Defensa de la Fauna y Flora en Tasmania

En una segunda parte, Bartlett viajó a la selva Tarkine en Tasmania, denunciando la operación de una mina de zinc, cobre y plomo por una empresa china. Sin embargo, no informó que dicha mina ha estado funcionando desde 1936, ni mencionó las últimas propuestas de la compañía para un sitio alternativo que no comprometería el ecosistema.

Opiniones Diversas Ignoradas

Spotlight se centró en críticas desproporcionadas hacia la energía renovable, sin dar voz a representantes de la industria o a expertos que podrían haber aportado una perspectiva más equilibrada. El Clean Energy Council no fue consultado para ofrecer un contrapunto, dejando un vacío significativo en el debate.

La Necesidad de Un Debate Equilibrado

Como resultado, el enfoque unidimensional de este reportaje no solo ha generado controversia, sino que ha levantado interrogantes sobre la responsabilidad periodística y la importancia de un análisis justo en temas tan críticos como la transición energética y la sostenibilidad.