Desigualdad en la Calidad de Vida: Mejora para Niños de Clase Baja y Deterioro en la Clase Media

El nuevo estudio del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, titulado Infancia en Argentina: avances en la coyuntura, deudas estructurales (2010-2025), revela la preocupante realidad de cómo la crisis económica afecta a los niños y adolescentes en el país.

Una Mirada Crítica a la Coyuntura Actual

El informe, que recopila datos recientes hasta 2025, evidencia cómo la inestabilidad económica repercute en el bienestar infantil. La investigación proporciona a los responsables de políticas públicas información clave para abordar las necesidades de las familias argentinas, poniendo un foco especial en la niñez.

Derechos Vulnerados: Un Análisis Profundo

El estudio examina diversos derechos fundamentales, destacando lo que se denomina «privaciones tempranas que marcan trayectorias de vida». Abarca un período de 16 años y ofrece una perspectiva integral sobre la infancia en el país. Dentro de sus dimensiones se incluyen la alimentación, la salud, el hábitat, la subsistencia, la crianza, la educación y el acceso a la información.

Derechos Alimentarios: Una Realidad Alarmante

El reporte indica un aumento del 64.8% en la entrega estatal de alimentos gratuitos a menores de 0 a 17 años en 2025. Sin embargo, la inseguridad alimentaria persiste: un 28.8% de los chicos ha tenido que reducir su dieta debido a problemas económicos. Este problema se convierte en un tema central para comprender los desafíos que enfrentan las familias.

El Rol del Estado en Apoyar a los Más Vulnerables

Mientras que algunos informes economistas sugieren que las políticas restrictivas han ayudado a los sectores más vulnerables a mantenerse «contenidos», las transferencias estatales como la Asignación Universal por Hijo y la tarjeta Alimentar son cruciales para sobrellevar el costo de la vida en un contexto inflacionario.

clase media: La Nueva Frontera de la Inequidad

La situación de la clase media es preocupante. Los datos muestran que un 16.1% de los chicos de este estrato han padecido recortes en su alimentación, lo que contrasta con la mejora observada en otros sectores económicos.

El Estado de la Salud Infantil: Un Desafío Creciente

El acceso a la salud de los menores también refleja una preocupante tendencia. En 2025, un 61.2% de los niños no cuenta con cobertura médica, lo que indica un desplazamiento hacia hospitales públicos. Este aumento es especialmente notable en los sectores medios y medio altos.

Vivienda y Calidad de Vida: Un Análisis Crudo

Los datos sobre el hábitat revelan que el hacinamiento y la falta de servicios básicos siguen siendo problemas alarmantes. En 2025, el 42% de los hogares experimenta déficits en saneamiento, mientras que el hacinamiento ha aumentado al 21%.

El Estado de la Educación: Desafíos Continuos

La educación también enfrenta un panorama desalentador. Casi un cuarto de los niños no asiste a nivel inicial, y más del 80% no participa en actividades culturales o deportivas extracurriculares, lo que evidenciaría un déficit en la socialización.

Conclusiones que No Pueden Ignorarse

La investigación subraya la creciente desigualdad entre sectores socioeconómicos, poniendo de manifiesto que la pobreza no es el único determinante del bienestar infantil. La incapacidad de las familias, incluso las consideradas «no pobres», para proporcionar adecuadamente a sus hijos plantea un desafío crítico que debe abordarse con urgencia.