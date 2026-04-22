Salud: Obras Sociales y Prepagas No Cumplen Sus Promesas

En el corazón del sistema de salud argentino se agudizan los problemas financieros que afectan tanto a las obras sociales como a las prepagas. Expertos apuntan a un desajuste fundamental que amenaza la viabilidad del sector.

El sistema de salud argentino se encuentra en un estado crítico, especialmente en lo que respecta a las obras sociales y servicios de salud prepagados. Agustina Ambrosi, economista de IDESA, advierte que la raíz del problema no es ni nueva ni pasajera: «existe un desajuste de base entre las promesas de cobertura del sistema y los recursos disponibles para cumplirlas», resaltando que esta brecha se agrava con el tiempo.

Financiamiento Insuficiente y Costos en Aumento

La falta de financiamiento se erige como uno de los conflictos más críticos. «El sistema se sostiene principalmente a través de aportes salariales», señala Ambrosi, pero estos ingresos son insuficientes ante los costos actuales. En promedio, los aportes rondan los 67.000 pesos, mientras que cumplir con el Programa Médico Obligatorio (PMO) implica un gasto cercano a los 85.000 pesos, creando un déficit estructural desde el inicio.

Compromisos en Aumento y Desafíos Judiciales

Con el tiempo, el sistema ha ampliado su cobertura en lugar de reducirla. «Esto aumenta la presión financiera», explica Ambrosi. El PMO ahora abarca tratamientos de salud mental, discapacidad y adicciones, así como innovaciones médicas costosas. “Cada nueva obligación impone cargas adicionales sin un financiamiento adecuado”, añade. Además, la judicialización de casos ha aumentado, con muchos usuarios solicitando amparos para acceder a tratamientos, lo que eleva aún más los gastos del sistema.

Estructura y Organización del Sistema

La organización del sistema de salud se compone de un 64% de obras sociales y un 36% de prepagas. Sin embargo, Ambrosi aclara que estos cambios no abordan la cuestión fundamental: «se ha modificado la organización, pero no el financiamiento». La combinación de costos crecientes y recursos escasos resulta en un deterioro de la calidad del servicio y un aumento de los conflictos legales.

Propuestas para una Reestructuración Necesaria

Ante esta situación, Ambrosi propone una reconfiguración del sistema sanitario. «Es esencial ordenar el PMO y alinear las promesas del sistema con los recursos disponibles», sugiere. Asimismo, argumenta que las prestaciones sociales más complejas deberían ser gestionadas directamente por el Estado, asegurando un mejor financiamiento y gestión para estas áreas críticas.