García Cuerva critica a la clase política por la misa en Luján: ‘No podemos sentarnos juntos en la iglesia’

En la conmemoración del primer aniversario del fallecimiento del papa Francisco, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, destacó la necesidad urgente de diálogo y fraternidad en un clima político dividido. Su homilía aboga por dejar atrás las confrontaciones y abrazar la cultura del encuentro que el Papa tanto promovió.

Durante la misa celebrada en la Basílica San José de Flores, García Cuerva mencionó las tensiones políticas que emergieron incluso en un evento dedicado a un líder espiritual que fomentó la unidad. «A ver cuándo la vamos a cortar con eso de mirarnos como enemigos porque pensamos distinto», declaró enfáticamente.

Un Mensaje Directo a los Líderes Políticos

En primera fila se encontraban figuras como el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y el diputado Leandro Santoro, lo que da cuenta de la relevancia del evento. Sin embargo, la ausencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien prefirió asistir a una misa en la iglesia de María Auxiliadora, resalta las divisiones aún persistentes.

La Necesidad de Reconciliación

El arzobispo instó a la clase dirigente a reconocer que «el otro no es mi enemigo». Según García Cuerva, las declaraciones agresivas solo alimentan la polarización y obstaculizan el verdadero diálogo. “Tenemos que aprender que debemos cuidar a los más frágiles”, añadió, haciendo eco del compromiso social que caracteriza la labor de la Iglesia.

Despolitizando la Religión

El clérigo también hizo hincapié en la importancia de alejarse de «cualquier bandera política” para enfocarse en el bienestar de los más necesitados. «Lo hacemos porque tenemos la certeza de que en los más pobres está el mismo Jesús», subrayó, señalando que en Argentina hay muchos que requieren atención y apoyo.

Reflexiones sobre la Convivencia

García Cuerva observó cómo, al llegar a la Basílica, muchos se saludan solo con aquellos que comparten sus creencias y opiniones. «Así no salimos más, hermano. Tiene que ser realmente un saludo que me lleve al distinto», instó, invitando a los presentes a desear la paz no solo entre aliados, sino también con aquellos que piensan diferente.

Un Legado que Trasciende Palabras

Al cerrar su homilía, el arzobispo enfatizó la importancia de pasar de «las palabras a los hechos». Su llamado está claro: el homenaje al querido Papa argentino debe traducirse en acciones concretas que reflejen su herencia de amor y unidad, vital para una sociedad que necesita más que nunca sus enseñanzas.