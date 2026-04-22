Dólar Hoy: Cierre del 21 de abril

Los dólares financieros registraron incrementos leves, mientras que el dólar tarjeta se mantuvo estable. ¿Qué sucedió en el mercado cambiario?

En un escenario de calma relativa, el dólar MEP, el contado con liquidación (CCL) y el dólar mayorista mostraron aumentos marginales en sus cotizaciones. Al mismo tiempo, el dólar tarjeta permaneció sin cambios, lo que genera un ambiente de expectativa entre los operadores.

El dólar blue se estabiliza en el microcentro

El dólar blue no presentó variaciones y se encuentra a $1.410,00 en el microcentro de Buenos Aires. Esta estabilidad contrasta con el comportamiento observado en otras variantes del dólar.

Movimientos del dólar oficial y cripto

Por su parte, el dólar oficial hizo un avance de $12,15 en comparación con el cierre del día anterior, cerrando en $1.400,59. En otro frente, el dólar cripto también mostró un leve incremento de 0,18%, situándose en $1.465,44.

Perspectivas del mercado cambiario

Marcelo Trovato, gerente de Pronóstico Bursátil, caracterizó la jornada como similar a la anterior, señalando un sesgo bajista en las cotizaciones. “Se refleja la continuidad del esquema de ancla cambiaria y una demanda de cobertura limitada”, destacó.

Trovato también añadió que el mercado presenta una tranquilidad palpable, sin nuevos impulsores de cambios significativos por el momento.

Detalles sobre las cotizaciones de los dólares financieros

El dólar mayorista se mantiene estable cerca de $1.370, mientras que los dólares financieros, aunque con leves subas, no alteran la calidez del ambiente cambiario. El dólar MEP incrementó $3,50, alcanzando $1.417,18, y el CCL avanzó $3,03, finalizando en $1.469,61.