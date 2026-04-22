Quinto caso de sarampión en Colombia: mujer contagiada de EE. UU. genera alarma en Bogotá

Un reciente contagio de sarampión ha elevado la preocupación en las autoridades sanitarias de Colombia. Con cinco casos importados confirmados, la vigilancia se intensifica en las principales ciudades del país.

El Quinto Caso Confirmado

La directora del Instituto Nacional de Salud, Diana Marcela Pava, ha anunciado la confirmación de un nuevo caso de sarampión en una mujer de 24 años, quien contrajo la enfermedad tras regresar de Estados Unidos. Este episodio marca el quinto contagio importado en el país, con cuatro casos en Bogotá y uno en Santander.

Seguimiento y Monitoreo Activos

El Ministerio de Salud y Protección Social, junto al Instituto Nacional de Salud, están llevando a cabo un seguimiento riguroso de la paciente, quien se encuentra en aislamiento domiciliario con supervisión médica. Se espera una segunda muestra de suero para concluir el diagnóstico.

A pesar de tener antecedentes de vacunación, las autoridades han intensificado las medidas de vigilancia sobre sus contactos cercanos para prevenir cualquier posible cadena de transmisión.

Medidas de Prevención en el País

La situación es preocupante, pues el sarampión sigue propagándose en regiones como Estados Unidos, Canadá y México. Las autoridades colombianas han reforzado la vigilancia en los puntos de entrada al país y están monitoreando posibles casos sospechosos para mitigar el riesgo de importaciones adicionales.

Comprendiendo el Sarampión

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Expertos advierten que una persona infectada puede contagiar entre 12 y 18 personas antes de que aparezcan síntomas visibles. Por ello, la vacunación es esencial. Se insta a quienes viajan al exterior a revisar y actualizar sus esquemas de inmunización.

Vacunación y Grupos Vulnerables

En Colombia, la vacuna contra el sarampión se administra como parte del esquema regular, siendo fundamental para la protección de grupos vulnerables, como niños menores de cinco años y personas inmunosuprimidas. Aunque quienes han completado el esquema están en menor riesgo, se enfatiza la importancia de un seguimiento epidemiológico continuo.

Síntomas y Recomendaciones

Los signos típicos del sarampión incluyen fiebre alta, tos, secreción nasal, conjuntivitis y una erupción cutánea distintiva. Ante cualquiera de estos síntomas, se recomienda consultar a un servicio de salud de inmediato.

Las autoridades aconsejan mantener el aislamiento en caso de sospecha, evitar el contacto con personas vulnerables y no asistir a lugares concurridos.

Prácticas como el lavado frecuente de manos, el uso de mascarillas en presencia de síntomas respiratorios y la adecuada ventilación de espacios cerrados son formas efectivas de reducir el riesgo de contagio.

Un Llamado a la Acción

El Ministerio de Salud ha subrayado que, aunque no hay transmisión comunitaria de sarampión en el país, el reciente incremento en casos importados mantiene la alerta epidemiológica. Se hace un llamado a la población a vacunarse, especialmente aquellos que planean viajar a regiones con brotes activos.