BS Group y En Vivo Producciones se unen para llevar grandes eventos a Córdoba

Córdoba se convierte en el punto de partida de una colaboración innovadora entre BS Group y En Vivo Producciones, dos referentes en el ámbito de eventos que buscan fusionar el deporte, la cultura y el entretenimiento a nivel nacional e internacional.

La ciudad de Córdoba ha sido sede del anuncio de una alianza estratégica entre BS Group y En Vivo Producciones. Ambas compañías, líderes en la gestión de eventos, han decidido unir fuerzas para desarrollar proyectos de magnitud en Argentina y más allá de sus fronteras.

El acuerdo fue firmado por Francisco Quiñonero y Rodrigo Escribano de BS Group, y José Palazzo junto a Marcelo «Chueco» Oliva de En Vivo Producciones. Esta colaboración pretende integrar arte, cultura, música, deporte y entretenimiento a través de propuestas innovadoras que tengan un impacto duradero.

Unión de fuerzas: Deporte y Cultura en Sinergia

La alianza busca potenciar las fortalezas de ambas partes. BS Group se destaca por su experiencia en la gestión profesional del deporte y la organización de eventos masivos, mientras que En Vivo Producciones aporta su vasta trayectoria en crear experiencias culturales y musicales, tales como el aclamado Cosquín Rock.

“Este acuerdo es un paso natural en nuestra visión en BS Group: fusionar el deporte con la cultura y el arte, creando propuestas disruptivas que enriquezcan a la comunidad y a la marca Córdoba”, afirmó Rodrigo Escribano, CEO de BS Group. También mencionó la relevancia del trabajo en conjunto, resaltando el poder que tiene la convergencia entre diversas disciplinas para ofrecer experiencias inolvidables.

Visión Global: Proyección Nacional e Internacional

Desde En Vivo Producciones, José Palazzo subrayó que esta alianza se alinea con su compromiso de cruzar diferentes universos culturales. “Siempre hemos creído en la mezcla entre música, cultura y otros ámbitos que crean identidad. Con BS Group, hemos encontrado un enfoque profesional y estratégico que nos permitirá desarrollar proyectos ambiciosos con un claro sentido de futuro”, comentó.

A partir del acuerdo, ambas empresas comenzarán a trabajar en la ideación, planificación y ejecución de iniciativas que integren deporte, música, arte y entretenimiento, con el objetivo de ofrecer nuevas experiencias al público y fortalecer la industria creativa.