Queensland se prepara para intensas lluvias y avisos de inundación

Las autoridades meteorológicas advierten sobre la posibilidad de que el norte de Queensland enfrente un duro asalto de lluvias, con pronósticos de hasta 500 mm durante la próxima semana. Prepárese ante la tormenta que se avecina.

Condiciones Meteorológicas Severas en el Horizonte

El Servicio Meteorológico de Australia ha emitido un aviso de severas condiciones climáticas, especialmente en la región del golfo, mientras se prevé que en las próximas horas se declare una alerta similar para la costa de Townsville.

Riesgo de Inundaciones en Varias Zonas

Se han activado alertas de inundación en el golfo, incluyendo partes del noroeste de Queensland y la costa tropical. La meteoróloga Andrea Peace informó que áreas como Mount Isa han registrado entre 30 y 80 mm de lluvia en las últimas 24 horas, con sectores aislados acumulando hasta 120 mm.

Prevenciones de Emergencia

Pese a que el sistema meteorológico es amplio y se intensifica lentamente, el impacto sobre Queensland podría extenderse por los próximos tres o cuatro días. La especialista anticipa que la lluvia continuará aumentando, con potencial de alcanzar cifras alarmantes.

Impacto en la Agricultura y el Ganado

El ministro de Policía de Queensland, Dan Purdie, alertó sobre la amenaza para el ganado y el forraje, comentando que se ha preparado un plan para suministrar alimento en caso de que las rutas de acceso queden cortadas.

Alertas por Inundaciones en Diversas Localidades

Además, se ha emitido una advertencia moderada de inundación para la localidad de Winton, donde se espera que el río Diamantina ocasioné desbordes hoy. Otras áreas, como Walkers Bend, también están bajo aviso de inundación significativa.

Segunda Tormenta en Camino

Se anticipa que un segundo sistema provocará lluvias intensas en torno a Townsville y Cairns, donde ya se han registrado acumulaciones de hasta 100 mm en el último día. Las proyecciones indican que hoy podría caer entre 60 y 80 mm adicionales, con algunos puntos alcanzando hasta 200 mm.

Causas del Fenómeno Meteorológico

El mal tiempo es impulsado por un sistema de monzón en el interior y una baja tropical en el mar, fenómenos que se ven favorecidos por temperaturas oceánicas excepcionalmente altas. Según la meteoróloga Peace, las lluvias podrían continuar durante toda la semana, aunque se espera que cesen gradualmente hacia el fin de la misma.