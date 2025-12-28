CAI Solidaria distribuye cajas navideñas en comunidades rurales de Chubut

La campaña “Una Dulce Navidad” culminó con éxito, llevando esperanza y alegría a comunidades rurales y barrios de Comodoro Rivadavia en un emotivo gesto solidario.

Este sábado, el grupo CAI Solidaria distribuyó más de 70 cajas navideñas en diversas localidades del interior de Chubut, incluyendo Aldea Escolar, Lago Rosario, y Sierra Colorada. Esta acción benefició también a sectores vulnerables de Comodoro Rivadavia, donde los beneficiarios expresaron su profundo agradecimiento por el apoyo recibido en estas fechas tan significativas.

Un Esfuerzo Colectivo de Empresas y Vecinos

“Portu” Guerreiro, un destacado miembro de la CAI Solidaria, reconoció a través de Crónica a todos los colaboradores de la campaña. Empresas como Transportes Rada Tilly, Enrique Verde Ingeniería Austral, CRD Travel, y Estaciones de Servicio Axion, entre muchas otras, se unieron a esta noble causa. También se destacó la contribución de numerosos vecinos, incluyendo a Josefina Sánchez, Augusto Sovier, Viviana Navarro, y muchos más que aportaron su granito de arena.

El Impacto de la Solidaridad

Guerreiro resaltó el espíritu solidario de la comunidad: «Comodoro es muy solidario, y ver la sonrisa de la gente en estos lugares nos llena de alegría a todos los que viajamos», comentó en una entrevista.

La CAI Solidaria también reconoció el apoyo impulsa la labor de su comisión directiva, con el objetivo de que la Navidad y el nuevo año lleguen “llenos de paz, trabajo y solidaridad” a todos los rincones de la provincia.