Qué acciones comprar y cuáles evitar

El mercado argentino se sitúa nuevamente en el epicentro financiero, tras un periodo de volatilidad y ajustes. Los inversores se encuentran en la búsqueda de claridad sobre cómo ajustar sus carteras en un entorno económico cambiante.

El Merval inicia una nueva etapa, marcada por movimientos inesperados y un clima macroeconómico que invita a la reflexión. Los expertos se preguntan: ¿Qué acciones son las mejores inversiones y cuáles es recomendable evitar en este contexto?

Las principales sociedades de bolsa, como Allaria e IEB, han presentado análisis que ofrecen un mapa del panorama accionario en Argentina.

Perspectivas del Sector Energético

El sector energético se reafirma como el más prometedor, con expectativas de retorno que superan el 50%. Muchas de estas acciones presentan incrementos que podrían alcanzar casi el 80%.

Vista Energy resalta con un precio objetivo de US$84 y un potencial de crecimiento del 63,9%. Su rendimiento sostenido, junto con valuaciones favorables, la posicionan como una opción atractiva. Asimismo, YPF, cuyo precio target es de US$62, refleja una proyección de retorno del 72,8%, gracias a mejoras políticas y operativas.

Utilities y Transporte de Gas

Las utilities, ahora revitalizadas por ajustes tarifarios y regulares, muestran un cambio drástico en su dinámica. Edenor se posiciona con un potencial de 76,4% basándose en una mejora gradual de su EBITDA.

Las compañías de transporte de gas, como TGSU2, presentan un upside del 46,2%, mientras que TGNO4 apunta a un 71%. Esto indica un crecimiento notable, dejando atrás años de estancamiento.

Bancos: Riesgo y Oportunidad

Tras un 2025 complicado, el sector bancario se enfrenta a un nuevo horizonte, con potenciales rendimientos que superan el promedio. Macro destaca con un retorno esperado del 85,4%, mientras que Galicia muestra un sorprendente 96,6%.

Industria y Materiales: Dificultades Persistentes

En el ámbito industrial, Ternium Argentina sobresale con un pronóstico positivo del 55%. Sin embargo, otras como Aluar y Loma Negra no presentan el mismo atractivo, sugiriendo una cautela ante la recuperación del sector.

Consumo Masivo: Desafíos Contantes

El sector de consumo masivo enfrenta un panorama complicado. Allaria recomienda limitar la exposición a acciones como Molinos, que presenta un retorno negativo del 23%.

Telecomunicaciones: Un Futuro Mixto

Dentro de las telecomunicaciones, Telecom tiene recomendaciones favorables con un potencial del 24,9%, y Cablevisión Holding se perfila como uno de los papeles más prometedores, con casi un 90% de retorno proyectado.

Real Estate: Interés Renaciente

El sector inmobiliario muestra señales de interés renovado, con IRSA destacando como una de las mejores opciones del mercado, alcanzando un retorno estimado del 90,4%.

Expectativas Futuras

El análisis de Allaria y IEB sugiere que el mercado argentino se mueve por expectativas respaldadas en fundamentos más sólidos que en el pasado. Los sectores de energía, bancos y utilities brindan oportunidades claras, mientras que otros demandan una evaluación más cautelosa.

Con la normalización del contexto cambiante, el Merval se presenta como un espacio donde se delinean sectores destacados y aquellos que requieren una mayor atención antes de invertir.