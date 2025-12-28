Conocido en círculos diplomáticos, Rafael Mariano Grossi se ha convertido en una figura central del debate internacional, destacándose por su papel como director general de la OIEA y sus ambiciones políticas.

Rafael Mariano Grossi ha dado un salto significativo en su visibilidad pública, especialmente desde su designación como director general del Organismo Internacional de Energía Atómica en 2019. Sin embargo, fue la invasión de Rusia a Ucrania lo que realmente lo catapultó a la atención mundial, al establecerse como mediador entre las potencias en conflicto. Más recientemente, Grossi ha estado en el centro de la controversia tras recibir amenazas del asesor del líder iraní, Ali Larijani, quien lo advirtió sobre su papel en la supervisión nuclear de Irán.

Un Futuro Prometedor en la ONU

El 2023 ha sido un año crucial para Grossi, quien fue reelegido por unanimidad como director de la OIEA hasta 2027. Sin embargo, este periodo tiene implicaciones más amplias, ya que también coincide con el fin del mandato del actual secretario general de la ONU, António Guterres. Esto abre el camino para que un latinoamericano, y Grossi es uno de los favoritos, pueda aspirar a este prestigioso cargo. Entre sus posibles competidores se encuentran figuras reconocidas como la ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet.

Respaldo Nacional y Promoción Local

El gobierno argentino ha respaldado oficialmente la candidatura de Grossi. Recientemente, un evento organizado por el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales en Buenos Aires buscó promover su nominación, con intervenciones del canciller Pablo Quirno y otros líderes. Durante el evento, un video destacó la trayectoria de Grossi, enfatizando su habilidad para manejar crisis globales y su liderazgo en situaciones complejas.

Logros Destacados

La trayectoria de Grossi en la OIEA incluye la rápida reacción ante la pandemia de COVID-19 con la creación de la iniciativa Zodiac, y su intervención en el conflicto de Ucrania para asegurar la estabilidad nuclear global. Su habilidad para negociar el regreso de inspectores a Irán y su respuesta a eventos de tensión internacional demuestran su capacidad para forjar alianzas en tiempos difíciles.

El Carisma de Grossi

En su discurso, Grossi utiliza un lenguaje que va más allá de la diplomacia, hablando de matices y confianza, conceptos que resuenan profundamente en el contexto político argentino. Algunos analistas sugieren que sus intervenciones podrían no solo ser un trampolín hacia la ONU, sino también un preludio a una posible candidatura presidencial en 2027.

Paralelismos Notables

La figura de Grossi ha sido comparada con líderes como el Papa Francisco y Lionel Messi. Durante su intervención en el CARI, afirmó que en 2026 Argentina enfrentará dos desafíos significativos: el mundial de fútbol y su elección en la ONU, proclamando optimismo en que triunfará en ambos.

Un Futuro Brillante en la Política Argentina

Ya sea que Grossi asuma el cargo de secretario general de la ONU o continúe en la OIEA, su influencia está destinada a crecer. La historia ha demostrado que desempeñar un papel en la ONU puede ser un trampolín hacia la presidencia en Argentina, tal como lo han hecho otros exsecretarios generales. Con una creciente popularidad y un historial de liderazgo efectivo, Grossi se perfila como una estrella en ascenso en el panorama político argentino.