Buena noticia para ‘Chiqui’ Tapia: sobreseído en caso de lavado de dinero

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, enfrentó una jornada complicada con múltiples reveses legales, aunque también recibió una buena noticia: fue sobreseído parcialmente en la investigación de lavado de activos.

La decisión del juez de lo penal económico, Juan Galván Greenway, se hizo pública recientemente. La causa, que data de octubre de 2021, se originó por una denuncia acerca de un acuerdo indemnizatorio de la AFA con una empresa israelí para organizar un partido amistoso en 2018, el cual nunca se realizó debido a amenazas de grupos locales.

Detalles de la denuncia y el caso legal

La denuncia alega que la AFA sufrió pérdidas significativas por la cancelación del evento y que la indemnización pagada “triplicaba” el monto que se hubiera cobrado originalmente. La acusación sostiene que este pago fue irregular y coincide con el aumento patrimonial de Tapia, quien supuestamente compró un lujoso inmueble poco después de recibir la indemnización.

El fiscal federal Sebastián Bringas inició la investigación, categorizar este pago como una posible defraudación. Sin embargo, luego de múltiples allanamientos y una revisión exhaustiva del caso, el juez Galván Greenway determinó que la causa debía enfocarse en la administración fraudulenta antes de avanzar en la acusación por lavado de activos.

La investigación y sus resultados

Galván Greenway delegó la dirección del caso al fiscal Jorge Dhal Rocha, quien llevó a cabo un análisis patrimonial de Tapia y su familia. Esta investigación incluyó datos de la AFIP y registros de propiedad, lo que permitió relacionar sus ingresos con sus gastos y calidad de vida, particularmente en referencia a una costosa fiesta de cumpleaños.

Este examen reveló que la adquisición de bienes estaba justificada por los ingresos de Tapia en la AFA y Conmebol, así como por un préstamo hipotecario que respaldó compras significativas.

Decisiones judiciales recientes

El fiscal concluyó que no halló elementos suficientes para sostener la acusación de lavado de activos, lo que llevó al juez a sobreseer a Tapia y su familia en este aspecto. Si bien la denuncia sobre la administración infiel aún está en pie, el juez archivó la causa, argumentando que los hechos denunciados no constituían un delito apropiado para esa calificación.

Greenway añadió que no se establecieron transferencias de dinero que implicaran irregularidades durante la campaña para el partido que fue cancelado. Además, su decisión de suspender el evento a raíz de riesgos regionales fue analizada como una medida cautelosa y razonable.

Finalmente, el juez concluyó que no existía evidencia que sustentara la acusación de administración infiel y que la resolución adoptada por la AFA era legítima, dado el contexto de seguridad que rodeaba al evento. La noticia del sobreseimiento ha generado reacciones diversas dentro del ámbito político y futbolístico, marcando un nuevo capítulo en la vida de Tapia al frente de la AFA.