Fusiones y adquisiciones: operaciones alcanzan los US$ 8.500 millones

El mercado argentino de fusiones y adquisiciones ha mostrado señales de resiliencia con un aumento notable en el valor transaccionado, reflejando un cambio optimista en el panorama económico.

El 2025 terminó con más de cien operaciones en el sector de fusiones y adquisiciones en Argentina, lo que marca un ligero crecimiento del 1% en comparación con el año anterior. Sin embargo, lo más destacado ha sido el espectacular incremento del valor total de las transacciones, que alcanzó los 8.500 millones de dólares, un salto del 63% respecto al ejercicio anterior, según el informe especial de KPMG sobre las actividades de compra y venta de empresas en el país.

Un Contexto de Incertidumbre y Optimismo

Andrea Oteiza, socia a cargo de Deal Advisory de KPMG Argentina, destacó que, a pesar de la fuerte incertidumbre política y la volatilidad financiera que caracterizaron el año, surgieron signos positivos en el mercado. La segunda mitad del año trajo consigo un clima de mayor optimismo tras unas elecciones favorables para el gobierno, lo que fortaleció la expectativa de un futuro económico más estable y predecible.

Movimientos Estratégicos en el Mercado

Las transacciones del año han estado centradas en la exploración de nuevos sectores y mercados. Los inversores estratégicos lideraron las operaciones, mientras que los fondos de capital privado adoptaron un enfoque más cauteloso. Entre las transacciones más destacadas se encuentran la adquisición del 100% de Petronas por Vista, valorada en 1.500 millones de dólares, y la compra de Despegar.com por parte de Prosus, alcanzando 1.700 millones de dólares. También se realizó la adquisición de la operación argentina de Telefónica por Telecom, que se cerró en 1.200 millones de dólares.

Mirando hacia el Futuro: Expectativas para 2026

Ramiro Isaac, director de M&A & Debt Advisory de KPMG, anticipa un 2026 más dinámico en el ámbito de inversiones. El interés creciente en Argentina, impulsado por las reformas estructurales del gobierno de Javier Milei, podría abrir las puertas a una mayor actividad de capitales extranjeros. A pesar del nuevo contexto geopolítico mundial que presenta riesgos, se proyecta un aumento en las inversiones en sectores estratégicos como la energía y la minería, facilitado por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y otras iniciativas de concesiones y privatizaciones.

Composición del Mercado: Orígenes y Participantes

De las 103 transacciones registradas, 57 fueron locales, 11 de alcance regional y 35 internacionales. Se observó una creciente participación de inversores locales, en contraste con la inclinación de fondos internacionales, predominantemente de Estados Unidos y Brasil. Las operaciones entre jugadores locales mostraron una notable recuperación en la segunda mitad del año, influenciadas por el favorable resultado electoral del oficialismo.

Sector Energético en Auge

El sector de energía y recursos naturales ha dominado las transacciones, impulsado en gran parte por un creciente interés en estos campos, respaldados por incentivos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).