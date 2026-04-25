Descubren fragmento de ‘La Ilíada’ en las vendas de una momia

Un equipo arqueológico de la Universidad de Barcelona ha hecho un hallazgo extraordinario en Egipto: un fragmento de La Ilíada de Homero hallado en el interior de una momia de 1.600 años de antigüedad.

El Hallazgo Asombroso en Al Bahnasa

El descubrimiento tuvo lugar en Al Bahnasa, que corresponde a la antigua Oxirrinco, y representa un avance sin precedentes en la arqueología. Es la primera vez que se documenta la inclusión de un texto literario griego en el proceso de embalsamamiento de una momia.

Detalles de la Excavación

La campaña de excavación se llevó a cabo entre noviembre y diciembre de 2025, liderada por Núria Castellano. Durante esta misión, el equipo exploró la tumba 65 del sector 22, donde encontró una momia romana con un papiro inusual colocado sobre su abdomen como parte del ritual funerario.

Un Nuevo Enfoque en los Papiros

A pesar de que en excavaciones previas se habían encontrado papiros griegos en contextos similares, dichos textos eran principalmente de carácter mágico o ritual. Este descubrimiento marca un cambio significativo al ser un texto literario.

El Proceso de Identificación del Texto

Durante la siguiente campaña, de enero a febrero de 2026, un equipo de expertos analizó el papiro. La restauradora Margalida Munar, la papiróloga Leah Mascia y el catedrático Ignasi-Xavier Adiego trabajaron en conjunto para descifrar el texto. Mascia realizó la lectura inicial, mientras que Adiego identificó el fragmento como parte del famoso «catálogo de las naves» de La Ilíada, donde Homero enumera las fuerzas griegas que marcharon hacia Troya.

Impacto Cultural y Histórico del Descubrimiento

Este hallazgo no solo enriquece nuestro conocimiento sobre el uso de textos literarios en contextos funerarios, sino que también subraya la importancia histórica de Oxirrinco durante la época grecorromana. Ubicada a unos 190 kilómetros al sur de El Cairo, la zona ha revelado una infraestructura funeraria rica en historia, con tres cámaras de piedra caliza que albergan momias y sarcófagos decorados, aunque muchos deteriorados por saqueos antiguos.

La Misión Arqueológica de Oxirrinco

La Misión Arqueológica de Oxirrinco fue establecida en 1992 por el profesor Josep Padró y representa una de las iniciativas españolas más duraderas en Egipto. Cuenta con el respaldo del Ministerio de Cultura de España, la Universidad de Barcelona, la Fundación Palarq, la Sociedad Catalana de Egiptología y la empresa AIXA Serveis Arqueològics, además de la colaboración del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto y la Universidad de El Cairo.