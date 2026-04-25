Irán: Estancamiento en negociaciones nucleares con EE. UU. tras tensiones navales, advierte exdiplomático

Los altos mandos de Irán se encuentran atrapados en un juego de palabras y compromisos que podrían obstaculizar un acuerdo nuclear con Estados Unidos. Un exdiplomático iraní advierte sobre la complejidad de la situación actual.

Kourosh Ahmadi, quien formó parte del cuerpo diplomático iraní, expresó en una entrevista que tanto Teherán como Washington enfrentan limitaciones internas que podrían dificultar un acuerdo, a pesar de que ambos países están explorando nuevas negociaciones tras un conflicto de 12 días en junio de 2025.

“Ambas partes están atrapadas en slogans en los que ya se han comprometido”, afirmó Ahmadi. “No está claro si pueden liberarse de esta trampa autoimpuesta. Tendremos que esperar y ver cómo se desarrolla la situación”.

Negociaciones en Suspenso

La segunda ronda de conversaciones entre el presidente del parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, y el vicepresidente estadounidense, JD Vance, programada para mediados de semana en Islamabad, se canceló. La insatisfacción de Irán con el bloqueo naval de EE. UU. y las amenazas del ex presidente Donald Trump parecen haber contribuido a esta postergación, además de desacuerdos internos entre funcionarios iraníes.

A pesar de que las fechas límites anteriores pasaron sin que Irán decidiera su participación, los esfuerzos para reprogramar continúan. “Irán debe seguir negociando a pesar de los obstáculos”, sugirió Ahmadi, enfatizando que las conversaciones iniciales fueron constructivas y permitieron abordar una variedad de problemas.

Obstáculos Mutuos en el Diálogo

Las tensiones entre ambos países se complican por las medidas impuestas. EE. UU. mantiene un bloqueo naval sobre puertos iraníes, mientras que Irán ha restringido el tráfico por el estrecho de Ormuz. Ahmadi considera que ambas partes se encuentran en una “posición relativamente equilibrada” en este conflicto.

La declaración del Consejo de Seguridad Nacional de Irán dejó en claro que el país no retrocederá en su posición respecto al estrecho de Ormuz. Esto surge tras comentarios del Ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, quien había insinuado una posible reapertura del estrecho.

La Retórica de los Duras

Figuras endurecidas en el régimen iraní, como Vahid Jalili, evocan narrativas religiosas para resistir la presión de EE. UU., citando ejemplos de la historia islámica. Ahmadi reflexionó sobre cómo estas posturas reflejan una facción concreta dentro del poder.

“No se trata de cesar el enriquecimiento bajo presión”, subrayó. “Si el asunto se abordara a través de negociaciones, no debería ser un problema”. Sin embargo, alertó que estas declaraciones no deben interpretarse de manera literal, ya que son tácticas retóricas utilizadas por los líderes para conectar con sus bases sociales.

Enriquecimiento como Estrategia

Ahmadi indicó que cualquier decisión significativa relacionada con el enriquecimiento de uranio debe ser aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional. Aseguró que no se busca la producción de armas, dado que una fatwa prohíbe tales actos en el islam. En su opinión, el objetivo debe ser utilizar el enriquecimiento como palanca en negociaciones, no como un deterrente militar.

“El enriquecimiento podría ser suspendido a cambio de alivio de sanciones, siempre manteniendo los derechos de Irán según el derecho internacional”, afirmó.

El Futuro Político de Irán

Respecto a si los conservadores de Irán podrían abandonar su postura sobre el enriquecimiento, Ahmadi enfatizó que esta decisión dependerá del sistema político formal. La posibilidad de un acuerdo sigue siendo incierta, y dependerá del razonamiento y conducta de EE. UU.

“Pasar por el legado político de líderes que han gobernado durante décadas no es fácil”, concluyó Ahmadi, destacando la necesidad de un liderazgo que priorice la paz para que Irán pueda avanzar de manera efectiva.