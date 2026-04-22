Buenas noticias para el campo virgeniano: Spanberger presenta nuevas ayudas agrícolas

La gobernadora Abigail Spanberger ha anunciado la continuación del Programa de Subvenciones en Bloque para la Recuperación Agrícola, destinado a ofrecer apoyo financiero a los productores que sufrieron daños a raíz del huracán Helene.

En un comunicado, Spanberger informó que se brindará asistencia a todos aquellos agricultores cuyas operaciones hayan sido impactadas y que no habían recibido ningún tipo de subsidio anteriormente.

Financiamiento para Restauración Agrícola

El objetivo del programa es facilitar recursos económicos que permitan a los productores reparar los daños provocados por el desastroso evento natural en las 27 ciudades designadas como «zonas federales de desastre».

Solicitud de Ayuda y Plazos

Los propietarios que hayan experimentado daños en su infraestructura o productos forestales podrán solicitar apoyo a partir de este mes. La gobernadora destacó que muchos agricultores siguen en proceso de reconstrucción, casi dos años después de que las aguas retrocedieron.

Fechas Clave

El portal para presentar solicitudes del Programa de Subvenciones en Bloque estará habilitado desde el 27 de abril, y los interesados tendrán tiempo hasta el 1° de julio de 2026 a las 17 hs locales para enviar su documentación.

Instrucciones para el Proceso de Solicitud

Es fundamental tener en cuenta que los productores con más de una propiedad en distintas localidades podrán presentar una solicitud por cada una. Aquellos que no hayan solicitado asistencia anteriormente son elegibles para este beneficio.

Requisitos Importantes

Para acceder a la ayuda, los solicitantes deberán cumplir con ciertos criterios. Es esencial asegurarse de que la propiedad se localice en una de las zonas afectadas para poder calificar para los subsidios disponibles.