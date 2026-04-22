Amazon invierte fuertemente en Anthropic para liderar el mercado de IA

Amazon, uno de los gigantes tecnológicos más relevantes del mundo, ha dado un paso crucial al anunciar una inversión de 5.000 millones de dólares en Anthropic, la prometedora startup de inteligencia artificial fundada por exmiembros de OpenAI. Este movimiento estratégico no solo resalta la ambición de Amazon en el ecosistema de IA, sino que también posiciona a Anthropic como un jugador clave en el sector.

La colaboración entre estas dos empresas ya está valorada en más de 13.000 millones de dólares y se prevé que pueda alcanzar hasta 25.000 millones de dólares en los próximos años.

Una Inversión Estratégica para un Futuro Dominante

El acuerdo, revelado el 21 de abril de 2026, establece a Anthropic como el mayor cliente individual de Amazon Web Services (AWS), con un compromiso de consumo de infraestructura que supera los 100.000 millones de dólares en la próxima década.

Este acuerdo comprende el alquiler de hasta 5 gigavatios de potencia en servidores, lo que brinda a Anthropic la capacidad necesaria para ejecutar modelos de lenguaje con los innovadores chips Trainium de Amazon, diseñados como alternativa a las tradicionales GPU de NVIDIA.

Innovación y Crecimiento en el Mercado de IA

Andy Jassy, CEO de Amazon, destacó que esta asociación subraya «el avance en innovación de hardware de inteligencia artificial» y refuerza la posición de AWS como un proveedor esencial para desarrolladores de modelos generativos.

Amazon realiza una nueva inversión significativa en Anthropic.

La Inversión Total de Amazon en Anthropic

Esta inyección de 5.000 millones de dólares se suma a los 8.000 millones ya invertidos en rondas anteriores, elevando la participación de Amazon en Anthropic a más de 13.000 millones de dólares.

El acuerdo puede llegar a un máximo de 25.000 millones de dólares, dependiendo de hitos comerciales y la evolución del mercado. Aunque esta cifra representa solo el 1,1% de la capitalización de Amazon, promete ingresos futuros potentes para AWS, que podrían duplicar los 128.725 millones de dólares facturados en 2025.

Anthropic: Un Líder Emergente en Inteligencia Artificial

Desde su fundación en 2021 por Dario y Daniela Amodei, exejecutivos de OpenAI, Anthropic ha establecido su lugar como uno de los laboratorios de IA más destacados. En febrero de 2026, logró una valoración de 380.000 millones de dólares tras captar 30.000 millones en una ronda de financiación.

Su modelo Claude compite directamente con ChatGPT y Gemini, demostrando la necesidad de asegurar capacidad de cómputo para mantener su rápido crecimiento en un mercado en constante evolución.