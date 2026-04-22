Carlos De Ángelis advierte: “El verdadero riesgo para Milei es Patricia Bullrich, no la oposición”

La actual situación económica y política de Argentina genera un gran malestar en la población, un fenómeno que se agrava por la recesión y la inflación. Analistas advierten sobre la complejidad del escenario y sus repercusiones en la vida cotidiana.

La confluencia de una recesión profunda, inflación persistente y escándalos políticos está creando un entorno crítico para el Gobierno de Argentina. El economista Carlos De Ángelis destaca que la crisis económica es uno de los motores clave del descontento social. “La recesión está en aumento y su impacto se siente en casi todos los sectores”, señala.

Impacto de la Crisis Económica en la Sociedad

De Ángelis señala una caída drástica en el poder adquisitivo entre la población. “Estamos viendo un empobrecimiento generalizado, salvo para un pequeño grupo que logra obtener beneficios económicos”, explica, sugiriendo un contraste alarmante en la distribución de recursos en el país.

El analista también relaciona este descontento con casos de corrupción que generan una reacción negativa en la sociedad. “La ostentación en tiempos de crisis provoca más rechazo que otros episodios menos visibles”, añade, refiriéndose a cómo ciertos escándalos acentúan el malestar general.

Desafíos en el Consumo y la Actividad Comercial

La situación en el ámbito económico se manifiesta en una evidente contracción del consumo. “Este año será extremadamente difícil para el comercio y el empleo”, advierte De Ángelis, quien describe escenas en las calles que recuerdan a los días de la pandemia: “No hay movimiento, muchos comercios están cerrando y se están perdiendo empleos.”

Asimismo, critica la efectividad de las medidas económicas implementadas por el Gobierno: “La inflación sigue aumentando, desmintiendo las expectativas oficiales”. Para él, el enfoque financiero del plan económico parece estar más centrado en cumplir con las obligaciones de deuda que en resolver las necesidades inmediatas de la población.

Entorno Político y Futuro de la Oposición

En el ámbito político, la frustración social se traduce en un vacío de liderazgo. “Nadie está capitalizando este descontento”, comenta De Ángelis, lo que a su juicio permite que el oficialismo mantenga cierta competitividad frente a la adversidad.

Sin embargo, identifica posibles tensiones dentro del gobierno. “El verdadero rival de Milei podría no ser Kicillof o Cristina Kirchner, sino Patricia Bullrich”, afirma, evidenciando cómo las luchas de poder dentro del mismo círculo electoral podrían complicar la situación.

Asimismo, critica la naturaleza de las decisiones gubernamentales en torno a la justicia: “El gobierno se mueve en un marco alegal, donde lo que se hace no se considera ilegal, lo que añade un nivel de incertidumbre a la gobernabilidad”, concluye.

Finalmente, De Ángelis sostiene que la solución a la crisis dependerá de un cambio político significativo. “Es esencial desarrollar un modelo opositor que logre conectar nuevamente con las expectativas de la sociedad argentina”, asevera.