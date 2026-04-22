AMBA: Nuevo aumento en pasajes de colectivos y subte, ¿cuánto costarán y desde cuándo?

El gobierno de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires anunció un nuevo incremento en las tarifas del transporte que afectará a colectivos y Subte en el Área Metropolitana. Esta medida, que comenzará a regir en mayo, responde a la necesidad de ajustar los precios de acuerdo con la inflación y los costos operativos.

Las autoridades confirmaron que el aumento será de aproximadamente un 10% en promedio, aunque se aplicará de manera variable según la línea y la distancia recorrida. Por ejemplo, el boleto mínimo de colectivos, que abarca trayectos de hasta tres kilómetros, superará los $300, mientras que los trayectos más largos podrán costar más de $400.

Tarifas del Subte también se incrementarán

En lo que respecta al Subte, la tarifa básica se ajustará a más de $350 por viaje. No obstante, se mantendrá el esquema de descuentos para usuarios frecuentes, que permite reducir el costo por viaje al aumentar la cantidad de trayectos mensuales.

Justificación de los Incrementos

Las autoridades explican que el incremento es esencial para sostener el funcionamiento del sistema, especialmente ante el aumento de los costos relacionados con mantenimiento, salarios y energía. Además, se continúa brindando apoyo a través de la Tarifa Social, que ofrece descuentos a sectores vulnerables.

Contexto de Ajuste en los Servicios Públicos

Este ajuste tarifario se produce en un marco de recortes más amplios en los servicios públicos, en línea con la política nacional de reducción de subsidios. Se anticipa que las actualizaciones seguirán sucediendo en los próximos meses bajo un esquema ya establecido.

Reacciones y Consecuencias para los Usuarios

Desde distintas asociaciones de usuarios y expertos en movilidad, se ha advertido que estos aumentos impactan en el presupuesto de los trabajadores y podrían disminuir la demanda del transporte público, en un contexto económico ya complejo. Este nuevo aumento pone en la mesa de discusión la relación entre tarifas, subsidios y la calidad del servicio.