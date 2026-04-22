Regreso a la escuela de uno de los acusados en el caso Kim Gómez genera inquietud entre padres: ‘Los chicos tienen miedo’

La reciente vuelta a clases de un joven vinculado al asesinato de Kim Gómez ha desatado una ola de preocupación entre los padres de la Escuela Secundaria N°41 en La Plata. Su presencia en el aula ha generado una división palpable en la comunidad educativa.

El adolescente, que a la fecha de la tragedia tenía solo 14 años, ha sido considerado inimputable por su edad y actualmente se encuentra bajo resguardo en el Instituto Araoz Alfaro. Sin embargo, la Justicia ha decidido que continúe su educación mientras permanece en esta institución, dado que se evalúa que su integridad y la de otros pueden estar en riesgo.

Reacciones de los Padres y la Comunidad Educativa

La noticia de su reincorporación ha provocado un fuerte rechazo entre los padres, que temen por la seguridad de sus hijos. José, uno de los padres preocupados, manifestó su inquietud y resaltó que “los chicos tienen miedo” de compartir el aula con el joven. Este sentimiento ha llevado a un ausentismo masivo en la escuela, con apenas cuatro alumnos presentes en un día reciente.

Circulación de Videos entre Compañeros

Los temores se intensificaron cuando algunos alumnos comenzaron a compartir un video en el que el adolescente exhibe su presencia en redes sociales y menciona el caso de Kim. Marisa, otra madre, comentó que había advertido la situación incluso antes del video, mencionando que su hijo le alertó sobre rumores de que el joven tenía drogas escondidas en un fibrón.

Movilización de Padres para Exigir Respuestas

Frente a esta situación, los padres han convocado a una movilización frente a la escuela para exigir a las autoridades educativas que se implementen medidas que garanticen la seguridad de los estudiantes. Marisa expresó la gravedad de la situación, indicando que “hay amenazas en redes sociales” relacionadas con el chico y enfatizando que la escuela cuenta con una única entrada tanto para la primaria como para el secundario.

El Impacto de un Crimen Trágico

El crimen de Kim Gómez, ocurrido el 25 de febrero de 2025, sigue fresco en la memoria de la comunidad. En un brutal asalto, dos adolescentes robaron un automóvil, y Kim, que sólo tenía siete años, quedó atrapada y fue arrastrada durante más de mil metros hasta que el vehículo colisionó. Esta tragedia ha dejado una huella profunda y complicaciones continuas en la relación del joven acusado con su entorno educativo y social.

La Dilema de la Reinserción Educativa

La cuestión sobre el derecho a la educación del joven, que ha sido declarado inimputable y se encuentra fuera del alcance de nuevas leyes de responsabilidad penal juvenil, genera un debate candente en la comunidad. Mientras que algunos argumentan que el joven tiene derecho a reinsertarse en la sociedad, otros sostienen firmemente que el bienestar de los demás estudiantes debe ser la prioridad primordial.